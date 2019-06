O grupare de proxeneti romani care obliga tinere romance sa se prostitueze in orasele Rennes si Nantes a fost destructurata in Franta, 15 persoane fiind arestate, transmite Mediafax, care citeaza cotidianul Le Parisien.



Destructurarea retelei a fost posibila in urma unei anchete a Politiei franceze, care a durat mai bine de sase luni. Ancheta a stabilit ca tinerele fusesera atrase in Franta dupa ce fusesera seduse de proxeneti in Romania, scrie Digi24.

"Toti banii castigati de femei erau trimisi in Romania. Ele nu aveau decat minimul necesar pentru a trai si erau, pur si simplu, reduse la sclavie. Ele se prostituau ore intregi, in timp ce ei (proxenetii, n.r.) isi construiau adevarate palate in Romania", a declarat o sursa apropiata anchetei.

Le Parisien noteaza ca anchetatorii romani au confiscat mai multe autoturisme de lux care apartineau membrilor retelei, iar bunurile achizitionate de proxeneti fac obiectul unei anchete in Romania.