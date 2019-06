Meteorologii anunta ca, de sambata la pranz pana duminica seara, vremea va fi calduroasa, chiar caniculara, in regiunile vestice si sudice, iar disconfortul termic va fi ridicat. Pana sambata seara, va fi in vigoare un Cod galben de ploi torentiale si furtuni, in cea mai mare parte a Moldovei si a Munteniei, local in Dobrogea, Oltenia, Crisana, Maramures si la munte.

Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteorologica valabila de sambata, de la ora 12.00, pana duminica, la ora 23.00. In aceasta perioada, vremea va fi calduroasa, izolat caniculara, in regiunile vestice si sudice. In orele amiezii disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatura-umezeala (ITU) va atinge si va depasi usor pragul critic de 80 de unitati, cu precadere in zonele de campie. "Indeosebi dupa-amiaza si seara, vremea va fi instabila la deal, la munte si local in celelalte regiuni. Vor fi perioade cu averse ce vor avea si caracter torential, descarcari electrice, intensificari ale vantului, vijelii si caderi de grindina. In intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitatile de apa vor depasi 15...25 l/mp si izolat 35...40 l/mp", arata ANM. Totodata, meteorologii au emis o atentionare Cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata, pentru sambata, intre orele 12.00 si 23.00. "In cea mai mare parte a Moldovei si a Munteniei, local in Dobrogea, Oltenia, Crisana, Maramures si la munte vor fi intervale cu manifestari de instabilitate atmosferica accentuata. Astfel, se vor semnala averse torentiale, frecvente descarcari electrice, intensificari ale vantului, vijelii si grindina. Cantitatile de apa vor depasi 20...25 l/mp, iar izolat 40...50 l/mp", arata ANM.

