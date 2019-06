Peste o mie de pompieri din 23 de judete suplimenteaza, incepand cu acest sfarsit de saptamana, efectivele de salvatori de pe litoralul romanesc pe intreaga perioada a sezonului estival, a informat, sambata, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) "Dobrogea".

"Masurile dispuse la nivelul Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta sunt menite sa asigure gestionarea eficienta a diverselor tipuri de risc si vizeaza acoperirea palierelor preventiv si de interventie, prin suplimentarea personalului si tehnicii existente la nivelul judetului Constanta, cu efective si mijloace specifice (ambarcatiuni, ambulante SMURD, autospeciale de stingere a incendiilor, senilate, motociclete SMURD)", conform unui comunicat de presa transmis de ISU, potrivit Agerpres.

Conform sursei citate, pentru cresterea gradului de siguranta a persoanelor aflate pe litoral, in zonele intens circulate din judetul Constanta au fost infiintate 23 de puncte de lucru temporare. Astfel, 10 puncte de stingere a incendiilor, incadrate fiecare cu o autospeciala de stingere cu apa si spuma, sunt in localitatile Cogealac, Crucea, Adamclisi, Baneasa, Valea Dacilor si Mihail Kogalniceanu/Raja Ovidiu, precum si in statiunile Mamaia, Techirghiol, Costinesti si Vama Veche.

Opt puncte de prim ajutor, dotate cu corturi, ambulante, senilate si motociclete SMURD functioneaza in statiunile Corbu, Mamaia Nord /Navodari, Mamaia, Eforie Nord, Techirghiol, Costinesti, Saturn-Venus si Vama Veche, iar cinci puncte de salvare acvatica, incadrate fiecare cu o ambarcatiune, sunt in Portul Turistic Tomis, Portul Belona, Portul turistic Mangalia, Lacul Siutghiol si Lacul Techirghiol.