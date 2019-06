Oligarhul moldovean Vladimir Plahotniuc "a plecat pentru cateva zile din tara, la familia sa", a transmis Partidul Democrat vineri noapte, intr-un comunicat postat pe site-ul formatiunii politice.

"In legatura cu speculatiile aparute in presa despre asa-zisa disparitie a liderului PDM, precizam ca domnul Vlad Plahotniuc a plecat pentru cateva zile din tara, la familia sa", se spune in comunicatul democratilor moldoveni. Plahotniuc este divortat, fosta lui sotie si cei doi copii locuind in Elvetia, unde oligarhul are mai multe proprietati, potrivit Hotnews.ro.

Anuntul vine dupa ce, vineri seara, reprezentantii Partidului Democrat au anuntat retragerea de la guvernare, prin demisia ministrilor Cabinetului condus de Pavel Filip.

"Actiunile abuzive dictate de Plahotniuc nu vor ramane nepedepsite", a afirmat premierul numit de noua majoritate, Maia Sandu.

Unul dintre avioanele care a ajuns in Rusia avea la bord mai multi membri ai familiei lui Ilan Shor, primar de Orhei si lider al partidului Shor, formatiune aflata sub influenta lui Plahotniuc, potrivit Agora.md.

"Sunt mijloace prin care acesti oameni vor fi readusi si vor raspunde in fata justitiei din Moldova", a spus Maia Sandu despre avioanele care parasesc R. Moldova.