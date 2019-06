Meteorologii anunta temperaturi ridicate in urmatoarele zile, intrucat un val de aer saharian va ajunge in Romania.



Dupa codurile galbene si portocalii de furtuni, urmeaza o perioada de disconfort termic accentuat, sustin meteorologii.

Temperaturile vor creste in termometre: cele maxime se vor incadra intre 28 si 35 de grade Celsius, vineri si sambata in vestul, sudul si estul teritoriului ajungandu-se chiar pana la 37 de grade.

Expertii atentioneaza ca din pricina umiditatii ridicate se vor resimti mai mult de 40 de grade, noteaza adevarul.ro.

Informare meteo de disconfort termic

Pana duminica la ora 23:00, "vremea va fi calduroasa, izolat caniculara in regiunile vestice si sudice. In orele amiezii disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatura-umezeala (ITU) va atinge si va depasi usor pragul critic de 80 de unitati cu precadere in zonele de campie.

Indeosebi dupa-amiaza si seara, instabilitatea atmosferica va fi temporar accentuata la deal si la munte si local in celelalte regiuni. Vor fi perioade in care va ploua torential, vor fi descarcari electrice, intensificari ale vantului, vijelii si caderi de grindina. In intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitatile de apa vor depasi 15...25 l/mp si izolat 35...40 l/mp".