Cel putin doua ore pe saptamana petrecute in mijlocul naturii ar putea reprezenta limita de timp esentiala pentru stimularea sanatatii si a starii de bine a organismului, potrivit unui studiu preluat joi de Press Association.



Conform cercetatorilor, persoanele care petrec cel putin 120 de minute pe saptamana in natura au o probabilitate semnificativ mai mare de a avea o stare de sanatate buna si de a fi echilibrate din punct de vedere psihologic in comparatie cu cei care nu ies deloc in natura in timpul unei saptamani obisnuite.

Beneficii similare au fost constatate pentru persoanele care au vizitat colturi din natura precum parcuri, paduri, parcuri din zone rurale si plaje pentru cel putin 120 de minute pe saptamana.

Se reduce stresul

Expertii spun ca a te plimba prin padure, a asculta ciripitul pasarilor, a admira privelistea si a interactiona cu natura reduc stresul si tensiunea arteriala.

Anul trecut, filiala din Shetland a Serviciului National de Sanatate Britanic (NHS) a devenit prima organizatie care a inceput sa prescrie pacientilor plimbari in natura.

Studiul condus de Universitatea din Exeter a folosit date provenite de la circa 20.000 de persoane din Anglia si a constatat ca nu conteaza daca cele 120 de minute au fost petrecute intr-o singura vizita sau de-a lungul mai multor vizite in natura.

Limita celor 120 de minute

Potrivit cercetarii, limita celor 120 de minute se aplica atat barbatilor, cat si femeilor, persoanelor tinere, precum si celor in varsta, din diferite grupuri etnice si ocupationale, atat celor care traiesc in zone sarace, dar si bogate, chiar si celor cu afectiuni cronice sau dizabilitati.

"Se stie ca a petrece timp in aer liber, in natura, poate fi benefic pentru sanatatea si bunastarea oamenilor, dar pana acum nu am putut spune care este limita de timp necesara", a spus autorul principal al cercetarii, Mat White.

"Cele mai multe dintre iesirile in natura la care se refera aceasta cercetare au avut loc la doar 3 kilometri de casa, iar vizitarea chiar si a spatiilor verzi din zonele urbane pare sa fie un lucru benefic".

"Doua ore pe saptamana este, speram, un tel realist pentru multi oameni, avand in vedere ca poate fi realizat pe toata durata weekendului pentru a obtine beneficii".

Tot mai multe dovezi indica faptul ca simplul fapt de a locui intr-un cartier cu multa verdeata poate fi benefic pentru sanatate, spre exemplu, prin reducerea poluarii atmosferice, scrie Agerpres.

Datele utilizate pentru realizarea acestei cercetari au provenit de la Natural England's Monitor of Engagement din cadrul Natural Environment Survey, cea mai mare baza de date din lume care colecteaza informatii despre timpul petrecut saptamanal de oameni in natura.

"Exista multe motive pentru care timpul petrecut in natura poate fi benefic pentru sanatate si starea de bine a organismului - ofera o perspectiva asupra circumstantelor vietii, reduce stresul, te poti bucura de timp de calitate cu prietenii si familia", a spus coautorul studiului, Terry Hartig, de la Universitatea Uppsala, din Suedia.

''Aceste descoperiri ofera sprijin pretios personalului medical in a face recomandari care includ timp petrecut in natura pentru a stimula starea de sanatate si de bine a organismului, in mod similar cu recomandarile referitoare la activitatea fizica saptamanala'', a mai spus cercetatorul.

Studiul ''Spending at least 120 minutes a week in nature is associated with good health and wellbeing'' a fost publicat in revista Scientific Reports.