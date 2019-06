Tunderea periodica a ierbii este o modalitate eficienta de a promova cresterea sanatoasa si mentinerea aspectului excelent al gazonului din curte. Este important, totusi, sa te asiguri ca realizezi aceasta operatiune in mod corect.



Multe probleme ale peluzelor de gradina sunt cauzate de o practica ineficienta - cosit prea scurt, cosit cu lame tocite, cosit la intervale prea lungi de timp sau taierea unei lungimi prea mari din firul de iarba. De aceea este recomandata utilizarea unei motocoase de calitate, cu lame ajustabile, care sa se poate adapta la nevoia curenta a gazonului tau. Pentru a obtine o iarba deasa si sanatoasa, citeste cele cinci trucuri pentru a tunde gazonul de mai jos, care te vor transforma intr-un adevarat profesionist.

1. Asteapta ca iarba sa fie uscata

Tunderea gazonului dimineata devreme poate parea o idee buna, dar daca exista inca roua pe pamant, amana momentul. Iarba umeda se va aglomera in gramezi greu de taiat in mod egal cu motocoasa, iar rezultatul nu va fi deloc estetic. Cea mai buna perioada din zi pentru aceasta activitate este intre dupa-amiaza tarzie si lasarea serii. Pentru a ajuta mentinerea acestui orar de tundere, seteaza pornirea aspersoarelor noaptea, astfel incat sa nu existe umiditate pe firele de iarba atunci cand le vei cosi.

2. Variaza directia in care actionezi

De fiecare data cand tunzi gazonul, fa-o intr-o directie diferita fata de ultima. Daca nu vei lua aceasta masura suplimentara si vei taia intotdeauna gazonul folosind acelasi model, iarba va „invata” directia si se va apleca in sensul respectiv. Prin modificarea modelului de cosit, ajuti la evitarea formarii brazdelor de-a lungul gazonului. In plus, iarba va creste dreapta si inalta. Gradinarii recomanda o ajustare a directiei de 90° la fiecare tundere.

3. Nu aduna iarba taiata de pe gazon

Taieturile de iarba se descompun rapid si se intorc in sol ca substante nutritive benefice. Tunde gazonul suficient de des, pentru a pastra marimea ierbii taiate sub 5-6 centimetri. Astfel, gazonul nu va fi „ingropat” sub firele taiate, iar descompunerea va fi rapida si eficienta.

4. Nu te grabi

Chiar daca este tentant sa te misti rapid, ca sa termini mai repede, adu-ti minte ca graba strica treaba. Tunderea gazonului prin miscari accelerate va lasa unele zone netaiate si va da peluzei un aspect inegal. Din aceasta cauza, va trebui sa reiei intregul proces, pentru a rezolva locurile-problema. Pentru a economisi timp cu adevarat, este indicat sa faci treaba o data si bine, acordand atentia si grija necesara.

5.Tunde gazonul nou mai tarziu decat se recomanda

Iarba nou insamantata are nevoie de 3-4 saptamani pentru a se stabili ferm in pamant, dupa germinare. Firele de iarba vor fi fragile si usor deteriorabile, iar traficul picioarelor tale ar putea compacta solul, mai ales daca acesta este umed. Toate acestea pot rezulta intr-un gazon crescut inegal, cu pete goale si inestetice. Pentru a evita acest deznodamant, tunde gazonul nou plantat abia dupa ce depaseste cu aproximativ 2-2.5 centrimetri inaltimea recomandata de cosire (in functie de tipul de iarba).

Acestea au fost trucurile profesionistilor in domeniu, iar acum le-ai aflat si tu. Acum poti sa obtii in propria ta gradina un gazon de invidiat, gata sa straluceasca sub soare.