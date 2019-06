Cu o gama larga de dispozitive performante, precum si o serie de imbunatatiri asupra functionalitatii smartphone-urilor, anul 2019 a fost unul prolific pentru industria de telecomunicatii. Exista numeroase telefoane de calitate din care poti alege, la o mare varietate de preturi, iar competitia acerba dintre companiile din domeniu pentru banii consumatorilor nu poate fi decat un avantaj pentru acestia din urma.



Dorinta de a produce smartphone-uri performante, care sa atraga consumatorii prin specificatii tehnice din ce in ce mai avansate, este un lucru comun pe aceasta piata. La fel este insa si dorinta companiilor de a se diferentia de competitori si de a oferi consumatorilor noi beneficii.

In consecinta, putem spune cu certitudine ca anul 2019 este unul foarte bun pentru achizitia unui nou smartphone. Singurul lucru care iti mai ramane de facut este sa decizi care e cel mai potrivit pentru tine. Iata cateva dintre cele mai apreciate modele din care poti alege:

Samsung Galaxy S10

Anuntat pe 20 februarie si lansat pe piata in 8 martie, Samsung Galaxy S10 s-a numarat cu siguranta printre cele mai asteptate telefoane ale anului. Specificatiile telefonului nu lasa deloc de dorit: acesta vine echipat cu un procesor Exynos 9820 Octa-Core, precum si o memorie RAM foarte generoasa, de 8 GB. De asemenea, telefonul are doua variante in ceea ce priveste memoria interna, una dintre optiuni fiind de 129 GB, iar cealalta de 512 GB. Samsung Galaxy S10 este dotat cu o camera principala performanta cu trei module diferite (12MP+12MP+16MP) si o camera frontala de 10 MP.

Insa, specificatiile tehnice nu sunt singurul lucru prin care se remarca acest Samsung Galaxy S10. Telefonul are si unele surprize pregatite pentru utilizatori, cum ar fi optiune de power-sharing, prin care poti imparti energia bateriei cu prietenii sau tehnologia Wi-Fi 6, care este de patru ori mai rapida decat versiunea precedenta, lucru ce se va traduce intr-o crestere a vitezei conexiunii cu peste 20%.

Huawei P30 PRO

Lansat la Paris in data de 26 martie, noul flagship de la Huawei, modelul P30 PRO vine echipat cu un procesor Kirin 980 octacore, o memorie RAM mare, de 8 GB si trei variante de memorie interna, de 128 GB, 256 GB si 512 GB.

Telefonul se mandreste cu una dintre cele mai bune camere foto de pe piata, aceasta avand patru module diferite, care, conform producatorului, „va rescrie regulile fotografiei”. Camera sa principala, de 40 MP este un mare pas inainte din punct de vedere tehnologic, aceasta fiind asistata de inca doua module de 20 si respectiv 8 MP, iar in final de camera ToF (time-of-flight), dotata cu senzori de adancime.

Samsung Galaxy S10 Plus

Considerat a fi cel mai performant smarpthone Android din lume, Samsung S10 Plus este, cu siguranta, un dispozitiv remarcabil. Telefonul este dotat cu un procesor Exynos 9820, Octa-Core, doua variante de memorie RAM de 8 GB, respectiv 12 GB si trei variante de memorie interna, de 128 GB, 512 GB si ajungand chiar pana la un TB, in a treia varianta.

Insa, specificatiile tehnice deosebite nu sunt singurele atribute ale acestui telefon. Samsung Galaxy S10 Plus este rezistent la apa, are un ecran generos de 6,4 inci si este echipat cu o baterie puternica, de 4.100 mAh, care iti va oferi toata energia de care ai nevoie, chiar si pentru o zi de uz intens.

Google Pixel 3 XL

Acest smartphone a fost lansat la sfarsitului anului 2018, in Europa, lucru care il face unul dintre primele telefoane intrate in topurile de dispozitive ale lui 2019. Acesta este echipat cu un procesor Snapdragon 845, Octa-Core, o memorie RAM de 4 GB si doua variante de memorie interna de 64 si 128 de GB.

Telefonul este performant si foarte versatil, remarcandu-se printr-o camera foto foarte performanta, in ciuda specificatiilor sale tehnice (12,2 MP) care, pe hartie, nu arata la fel de bine ca ale rivalilor. Cu toate acestea, conform Tech Radar, principala calitate a camerei acestui telefon este stabilitatea imaginii, aceasta reusind sa obtina fotografii foarte reusite in cele mai variate conditii.