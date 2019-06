Compania Municipala Parking Bucuresti a reactionat dupa ce Tudor Chirila a anuntat ca a depus plangere pe numele unui angajat al Primariei care l-a jignit si l-a amenintat.



Compania Municipala Parking Bucuresti S.A. a transmis un comunicat prin care afirma ca a demarat o ancheta interna si il contrazice pe Chirila privind faptul ca angajatul ar fi injurat o femeie. In imaginile surprinse insa barbatul nu neaga ca ar fi agresat verbal o doamna cand este confruntat de artist.

"Ancheta a constatat ca nu s-a produs niciun incident in sensul celor reclamate de domnul Chirila. Angajatul societatii noastre nu a folosit injurii la adresa vreunei doamne, asa cum i se reproseaza in filmare. Pe fondul emotional al unui deces recent in familie, acesta a reactionat insa nepotrivit la provocarea domnului Chirila. Facem mentiunea ca nu incurajam un astfel de comportament in randul angajatilor companiei noastre", se arata in comunicatul Parking Bucuresti, potrivit Adevarul.ro.

"In actualul context, dorim sa ii reamintim domnului Tudor Chirila ca, desi el condamna in termeni foarte duri acest comportament, in data de 27 martie 2019, dupa cum chiar dansul a marturisit, tot in urma unei altercatii verbale cu un cetatean, nu s-a putut stapani si l-a palmuit pe barbatul cu care discuta in contradictoriu", se mai arata in comunicat.

Tudor Chirila a facut plangere la politie, dupa ce a asistat la o scena care l-a revoltat.