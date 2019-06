Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, sustine ca Romania are nevoie de programe dedicate pentru a atrage forta de munca din alte tari.



"In contextul necesitatii intaririi mobilitatii fortei de munca, una dintre libertatile fundamentale ale pietei unice, raspunsul nostru trebuie sa vizeze o strategie pe doua nivele, cu masuri nationale si europene. O solutie in cazul Romaniei, dar nu numai, ar fi elaborarea unor programe dedicate, inclusiv politici fiscale, in scopul atragerii de forta de munca din celelalte state membre, din tari angajate in dialog cu UE in vederea aderarii, precum si din afara spatiului european", a declarat ministrul Eugen Teodorovici, citat de News.ro.

Eugen Teodorovici a participat joi la Luxembourg, la un dejun de lucru ministerial pe tema mobilitatii fortei de munca, organizat in marja reuniunii Consiliului UE pentru Ocuparea Fortei de Munca, Politica Sociala, Sanatate si Consumatori (EPSCO). Participarea presedintelui in exercitiu al Consiliului pentru Afaceri Economice si Financiare (ECOFIN) la un eveniment al Consiliului EPSCO vine in continuarea demersurilor acestuia de promovare a acestei teme pe agenda publica a Uniunii Europene.