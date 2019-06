Primarul Brailei, Marian Dragomir, a declarat joi, in conferinta de presa, ca firma care a castigat licitatia pentru asfaltarea strazilor din municipiu a angajat muncitori din Sri Lanka, pentru ca nu a mai gasit forta de munca in Romania si nici in Republica Moldova.



"Se pot vedea pentru prima data in municipiul Braila doua echipe de muncitori din Sri Lanka, pentru ca este o adevarata criza pe piata fortei de munca. In municipiul Braila, somajul este mai mic de 2% si mai sunt doar 60-70 de persoane asistate social cu drept de munca. Pentru ca nu au mai gasit muncitori din Romania si nici din Republica Moldova, a trebuit sa se gandeasca la o varianta pe care sa o poata pune in practica, pentru a finaliza lucrarile", a declarat Dragomir.

In municipiul Braila vor fi investite anul acesta peste 21 milioane de euro in covoare asfaltice, dupa cum a precizat primarul Marian Dragomir, scrie Agerpres.

"Primaria Braila a pus pe primul loc reabilitarea strazilor prin covoare asfaltice. Daca anii trecuti contestatiile la licitatii si procesele in instanta au blocat proiectele de reabilitare a strazilor, in anul 2019 multe strazi din municipiul Braila vor avea covor asfaltic nou. Anul acesta, vor fi investite pentru covoare asfaltice, in municipiul Braila, 21,3 milioane de euro", a spus Dragomir.

In paralel, se desfasoara lucrari de construire a peste 2.000 de noi parcari in toate cartierele din municipiu, iar elementul de noutate este ca, din toamna acestui an, rezervarea parcarii se va putea face si on-line, la fel ca programarea pentru cartile de identitate si certificatul de urbanism.