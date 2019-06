“Romania are in prezent un deficit de 500.000 de angajati” spune un studiu realizat de echipa Frames & Train Your Brain. Sa gasesti angajatul potrivit si productiv care lucreaza bine atat in echipa, cat si individual este o provocare din ce in ce mai dificila pentru angajatorii romani.



In plina criza a fortei de munca, companiile au trecut la strategii si solutii noi pentru a-si putea continua activitatea. Rezolvarea imediata pe care au gasit-o antreprenorii romani este sa angajeze muncitori din Nepal.

Ce spun statisticile?

Cercetarea realizată de agentia Happy Recruiter arata ca pentru 9 din 10 firme, anul 2018 a fost unul dintre cei mai grei ani in ceea ce priveste recrutarea. 85% dintre respondentii studiului sustin ca au intampinat probleme in angajarea personalului nou atat calificat, cat si necalificat.

Situatia nu s-a imbunatatit nici anul acesta. Criza fortei de munca se extinde, iar recrutorii estimeaza ca principala provocare a departamentului de resurse umane ramane si in 2019 aceeasi: sa gaseasca angajati potriviti pentru posturile vacante.

Cauzele crizei fortei de munca le cunoastem deja:



Migratia accentuata a romanilor in tarile straine



Lipsa personalului calificat



Scaderea dramatica a natalitatii



Asteptarile salariale mari din partea celor care au absolvit recent facultatea



Schimbarile legislative si noile tendinte din piata recrutarilor.

Iata de ce angajarea muncitorilor din tarile aflate in afara Uniunii Europene, in special in domeniile HORECA, agricultura, servicii, productie si constructii reprezinta solutia potrivita, capabila sa micsoreze costurile de angajare.

Dincolo de lipsa personalului, angajatorii se confrunta si cu gestionarea costurilor ridicate privind procesul de recrutare.

Ce impact are recrutarea asupra profitabilitatii firmei?

Pe langa taxe, asigurari, beneficii si salarii, companiile trebuie sa aiba in vedere o serie intreaga de cheltuieli suplimentare si riscuri:



Costul privind promovarea postului vacant



Cheltuieli de deplasare si timpul dedicat interviurilor



Costul agentiei de recrutare daca recrutarea nu este efectuata de departamentul de resurse umane



Costuri de training, formare si integrare a angajatului



Costul de productivitate - un angajat nou devine productiv abia dupa 3-6 luni, timp in care invata si se adapteaza noului mediu



Riscul ca noul angajat sa nu fie productiv sau potrivit postului



Riscul ca angajatul sa incheie colaborarea fie intr-o etapa avansata a recrutarii, fie imediat dupa incheierea contractului de munca.

Toate acestea impacteaza negativ profitabilitatea firmei. Asa cum arata studiul urmator, procesul de recrutare are cel mai mare impact asupra veniturilor si marjelor de profit ale unei companii. Ce inseamna asta in date si cifre exacte?

Studiu: cat cheltuie companiile pentru angajarea personalului?

Conform statisticii realizate in 2016 de Deloitte si Hay Group, o companie cheltuie aproximativ 12-18 salarii pentru a angaja o persoana noua. Acest cost cuprinde timpul de adaptare a noului angajat (timpul in care angajatul nu produce profit) si costul de recrutare. In cazul colaborarilor cu agentiile de recrutare, costul de recrutare este egal cu un salariu jumatate/angajat, insa procesul recrutarii poate dura intre 1-3 luni, mai ales in cazul candidatilor cu experienta.

Care sunt solutiile pentru optimizarea procesului de recrutare?

Multi oameni de afaceri si firme de recrutare au inteles ca pentru a evita problema crizei fortei de munca, dar si pentru a diminua costurile ce tin de timpul de adaptare al noului angajat, este necesar sa aduca forta de munca din strainatate. Asa cum arata un studiu realizat pe un esantion de 250 firme, de echipa Frames & Train Your Brain, 6 din 10 antreprenori sunt deschisi sa angajeze persoane din afara tarii. Atat companiile, cat si echipele de recrutare incep sa se orienteze catre muncitorii asiatici, acestia beneficiind de urmatoarele avantaje si calitati:



Calitatea ridicata a muncii prestate



Capacitatea de a lucra in armonie cu ceilalti angajati



Atitudinea pozitiva si amabila



Anduranta



Meticulozitatea



Spiritul de echipa



Eficienta si productivitatea ii recomanda pe nepalezi mai ales in domeniile ce tin de turism, HORECA, productie, curatenie, menaj, SPA, ingrijire, agricultura si constructii, unde criza fortei de munca se simte cel mai acut si exista numeroase joburi vacante.

Nepalezii prefera sa lucreze in Romania deoarece clima este asemanatoare cu cea din tara lor si in plus conditiile de lucru sunt mult mai satisfacatoare. Principalul lor avantaj este ca se adapteaza usor conditiilor de munca, mediului si provin dintr-un sistem care respecta omul, echipa in care lucreaza, angajatorul si munca sa.

Ce alte solutii vor gasi pe viitor companiile pentru a depasi problema fortei de munca, vom afla in urmatoarea perioada. Pana atunci insa, recrutarea personalului din tarile asiatice reprezinta o solutie pentru angajatorii care doresc sa-si dezvolte afacerile si sa reziste in fata provocarilor.