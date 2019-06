Oricine isi doreste o baie moderna, nu-i asa? Atunci cand pleci in vacanta, in alegerea cazarii cantareste destul de mult nivelul de calitate si confort pe care baia existenta il ofera. Dar oare de ce in baia din casa ta nu pui atat de mult pret pe accesoriile moderne?



Specialistii in design interior sustin ca bucataria este inima casei, dar mai des este folosita baia. Fiind primul si ultimul loc pe care il vizitezi in fiecare zi, merita o atentie deosebita. Pentru a eleva aspectul baii tale, nu e nevoie sa incepi un proces costisitor de renovare. Cateva retusuri moderne pot face minuni, iar in randurile de mai jos vei putea descoperi trei metode simple si rapide de transformare a baii tale uitate de vreme intr-una demna de un hotel de cinci stele.

1. Monteaza un bideu electric

Bideul, un tip de chiuveta destinata curatarii dupa utilizarea toaletei, a fost inventat in secolul XVII, in Franta. Insa utilizarea sa a devenit populara abia dupa terminarea celui de-al doilea razboi mondial, moment anterior caruia bideul era instalat doar in casele elitelor. Beneficiile aduse sanatatii au devenit din ce in ce mai cunoscute, motiv pentru care avansul tehnologic a dat nastere unei forme imbunatatite a bideului clasic (un vas de chiuveta separat, de obicei amplasat langa cel de toaleta). Asa a aparut modelul de bideu electric, care se monteaza pe vasul de WC, asemenea clasicului capac. In acest fel, se economiseste spatiu, avantaj valid cu precadere in baile de dimensiuni reduse. Instalarea unui astfel de bideu electric este o modalitate excelenta de a moderniza camera de baie, prin aditia unui element inovator, care te va ajuta sa mentii un grad de curatenie corespunzator pentru corpul tau, pe tot parcursul zilei.

2. Opteaza pentru o boxa bluetooth

O alta idee practica de a-ti aduce baia in era moderna este amplasarea unei boxe bluetooth in apropierea cazii sau a cabinei de dus. Astfel, vei putea seta atmosfera dorita cu ajutorul telefonului conectat la boxa, fie ca iti doresti sa faci un dus rapid si revigorant, o baie lunga si relaxanta sau sa iti rasfeti copiii cu o baie cu spuma. Concertele de pe stadioane, sesiunile acustice si, de ce nu, cantecele preferate ale celor mici, toate se vor putea auzi in baia ta, oricat de mica ar fi.

3. Alege un ecran oglinda

Ultima idee, dar cu siguranta nu cea din urma, de a-ti moderniza baia printr-o metoda simpla si rapida, este si cea mai high-tech, insa la fel de abordabila ca primele doua. Imagineaza-ti ca in timp ce te privesti in oglinda, spalandu-te pe dinti, sau periindu-ti parul, te-ai putea bucura de un slideshow cu pozele din ultima ta calatorie, urmarind in partea de jos cele mai noi stiri, sau verificand starea vremii pentru a stabili outfitul zilei. Desi suna a scenariu desprins dintr-un film SF, toate acestea (si multe altele) sunt posibile datorita ecranului oglinda - un ecran electronic care poate fi montat la fel de usor ca o oglinda clasica, deasupra chiuvetei din baie. Aceasta idee moderna va transforma cu totul camera de baie, astfel ca vei putea amana fara grija proictele de anvergura, cum ar fi schimbarea placilor de faianta si gresie.

Iata ca modernizarea baii se poate realiza in doar cativa pasi simpli, datorita inovatiilor tehnologice, care aduc in prezent imagini ce in urma cu doua sau trei decenii erau demne de filme artistice. Nu mai sta pe ganduri si adu-ti camera de baie in prezentul modern, prin aplicarea uneia din ideile de mai sus.