Sotia lui Dacian Ciolos,Valérie Ciolos-Villemin, a scris intr-o postare pe Facebook ca stresul si anxietatea la copii reprezinta ”o dura si trista realitate” si recomanda introducerea in programa scolara a disciplinei mindfulness.



"Stres si anxietate la copii este o dura si trista realitate. In Australia un copil din 7 are cel putin un epizod de Tulburare mintala pe an. Cauzele? probleme personale, goana dupa note bune, presiuni de la social media...

Mai mult de 50% din conditiile de sanatate mintale isi iau radacinile inainte varstei de 12 ani. A introduce Mindfulness in programa scolara este o modalitate de a adresa aceasta realitate si de a dezvolta abilitatile relationale si de rezilienta la viitori adulti", a scris Valérie Ciolos-Villemin pe Facebook.

Mindfulness este un proces psihologic prin care practicantul isi focalizeaza atentia pe momentul prezent, stapanindu-si emotiile, proces care se poate dezvolta prin meditatie sau alte metode. In Marea Britanie, mindfulness a fost introdus anul acesta intr-un program pilot in cateva sute de scoli, scrie G4media.ro.