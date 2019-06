Cu ocazia Zilei Mondiale a Oceanelor, Nestlé Romania si Nestlé Bulgaria, au desfasurat actiuni de ecologizare de-a lungul Dunarii si la malul Marii Negre. Cei peste 400 de voluntari mobilizati au colectat peste 10 tone de deseuri care au fost transmise catre reciclare sau valorificare. Actiunile fac parte din programul Nestlé Cares, lansat anul acesta cu scopul de a concentra proiectele de voluntariat ale companiei, cu impact asupra comunitatii si planetei si de a incuraja la responsabilitate individuala si colectiva privind mediul inconjurator.



Actiunea de ecologizare din Romania a avut loc la piciorul Podului Prieteniei din Giurgiu si a fost desfasurata in parteneriat cu Administratia Nationala ,,Apele Romane”, Garda Nationala de Mediu, Primaria Municipiului Giurgiu, ManagerdeMediu.ro si Asociatia Prietenii de langa tine. Printre voluntarii care s-au alaturat initiativei Nestlé Romania se numara si Lucian Mindruta, care a pornit pe bicicleta din Bucuresti pana la Giurgiu, alaturi de comunitatea lui de voluntari.

"Problema de mediu poate fi rezolvata doar printr-o abordare colectiva. In acest sens, Nestlé, la nivel global, a lansat Institute of Packaging Sciences, un centru de cercetare dedicat descoperirii si dezvoltarii unor solutii de ambalare functionale, sigure si ecologice, pentru ca pana in 2025 sa ne atingem obiectivul de a avea 100% ambalaje reciclabile sau reutilizabile. Totodata, continuam sa ne implicam si sa investim local in cat mai multe actiuni de educare si ecologizare, pentru a incuraja romanii sa devina responsabili cu mediul si impreuna sa asiguram dezvoltarea durabila a Romaniei", a declarat Leszek Wacirz, Country Manager Nestlé Romania.

Dincolo de actiunea de ecologizare de la malul Dunarii, Nestlé Romania, in parteneriat cu Fundatia PRAIS, a derulat o campanie de educare a tinerilor pentru cresterea gradului de constientizare a importantei protectiei mediului. Peste 2,500 de elevi din Bucuresti au aflat informatii esentiale despre importanta protejarii si reducerii poluarii apelor planetei.

Actiunile de informare si eforturile de ecologizare a malului Dunarii si a plajelor Marii Negre sunt cu atat mai importante cu cat la nivel global Organizatia Natiunilor Unite a semnalat ca reducerea materialelor plastice de unica folosinta este una dintre principalele problemele care trebuie gestionate prioritar, pentru a reduce impactul asupra mediului inconjurator pe termen lung.

Angajamentul Nestlé pe termen lung este de a proteja mediul inconjurator si de a preveni eliminarea deseurilor in mari, oceane si cai navigabile, avand ca obiectiv pentru anul 2020 zero deseuri depozitate la groapa de gunoi.

Initiativele globale Nestlé:

In 2017, Nestlé a luat o serie de masuri pentru accelerarea progresului in vederea atingerii obiectivelor pentru anul 2030, ca parte a actiunilor de imbunatatire a calitatii vietii si contributiei la un viitor mai bun. Printre acestea se numara consolidarea programului “Nestlé for Healthier Kids”, extinderea initiativei “Nestlé needs YOUth” si dezvoltarea activitatilor de management sustenabil al performantei de mediu.

******

Nestlé for Healthier Kids

Programul „Nestlé for Healthier Kids” a fost creat pentru a uni toate eforturile Nestlé care sustin parintii si tutorii sa creasca copii mai sanatosi, de la activitati de cercetare si formulare a produselor pana la servicii de educatie si nutritie inovatoare pentru un stil de viata sanatos. in Romania, aceste eforturi se regasesc sub umbrela programului „Si eu traiesc sanatos - SETS”.

******

Nestlé needs YOUth

Ambitia Nestlé in ceea ce priveste initiativa globala de tineret „Nestlé needs YOUth” este sa ajute 10 milioane de tineri din intreaga lume sa aiba acces la oportunitati de cariera pana in anul 2030. Aceasta initiativa globala combina si coordoneaza toate activitatile care sustin tinerii din intreaga lume, inclusiv eforturile Alliance for YOUth.

*******

Performanta de mediu

Nestlé doreste ca produsele sale sa nu fie doar mai gustoase si mai sanatoase, ci si mai bune pentru mediu. Ambitia Nestlé pentru anul 2030 este impact zero asupra mediului, apa fiind una dintre ariile prioritare.