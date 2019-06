Medicul nutritionist Mihaela Bilic sustine ca ayran-ul este bautura ideala in zilele calduroase.



"Ayran-ul, bautura verii!

Cand afara e cald tare, toata lumea spune sa te hidratezi. Pe langa apa, limonada, ceai rece(fara zahar!), ciorba cu multe legume(si minerale), va propun o alternativa: ayran-ul. Acest produs pe baza de iaurt a fost decretat in 2013 bautura nationala a Turciei si daca la nici la ei nu e cald, atunci unde?

Ayran-ul este consumat nu doar in Balcani, ci peste tot in Orientul Mijlociu, Liban, Iran si tarile arabe. Compus din 1/3 iaurt(de oaie, capra sau vaca), apa si un strop de sare, ayran-ul se bea rece, in zilele de vara, fiind bautura perfecta pentru hidratare. Pe langa faptul ca laptele contine toate mineralele necesare organismului, adaosul de sare retine lichidele in corp si previne scaderea tensiunii arteriale, principalul neajuns al caniculei. Tot ayran-ul poate fi bautura ideala pentru o masa bogata in carne, fermentii lactici ajuta digestia, iar calciul saponifica grasimea animala si ii blocheaza absortia- nu intamplator kebab-ul sau saorma se insotesc de un ayran.

Iaurtul este de origine greaca si la inceput era considerat un aliment destinat bolnavilor si convalescentilor, culturile vii de lactobacili fiind considerate a avea proprietati anticancerigene, antibiotice, antistres, de stimulare a imunitatii si a digestiei. Desi in Occident iaurtul cucereste populatia abia dupa al doilea razboi mondial, in Turcia si bazinul Mediteraneean se consuma iaurt inca de la anul 1071, dupa invazia mongola. Dupa anii 1500 aflam ca regele Francisc foloseste iaurtul pentru probleme digestive, iaurt provenit de la curtea lui Suleiman Magnificul.

Despre ayran mai trebuie spus ca rezista bine la caldura torida a verii, nu exista riscul sa fermenteze si e mai placut la consistenta fata de laptele batut, tocmai pentru ca e diluat cu apa. Racoritor si remineralizant, merita introdus in obiceiurile noastre estivale, mai ales ca a inceput sa fie produs si de companiile romanesi de prelucrare a laptelui. O vara cu gust va doresc!

P. S. Pentru cei care m-ar putea banui de reclama ascunsa, va voi dezamagi spunand ca nu fac recomandari alimentare platite, profesia mi-o interzice! Singurul meu obiectiv e ca voi sa stiti ce e nou si bun pe piata. Cat despre ayran-ul in cauza, mi se pare nedrept ca un producator roman din Brasov sa nu fie prezent pe rafturile tuturor magazinelor iar noi sa cumparam produse similare mai scumpe din import.Traiasca Romania si laptele ei cu sare", a scris Mihaela Bilic pe Facebook.