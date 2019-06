O persoana ar putea ingera pana la cinci grame de plastic in fiecare saptamana, echivalentul greutatii unui card de credit, potrivit unui raport comandat de World Wide Fund for Nature (WWF) Universitatii Newcastle din Australia si publicat marti, relateaza AFP si Press Association.



Potrivit acestui raport, o compilatie de peste 50 de studii, fiecare individ ar inghiti circa 2.000 de micro-particule si particule de plastic in fiecare saptamana, aproximativ 250 de grame pe an.

Studiile anterioare au aratat ca oamenii inghit si respira particule de plastic in fiecare an, insa provocarea pentru cercetatorii australieni a fost sa stabileasca greutatea acestora.

"In ceea ce priveste cresterea gradului de constientizare cu privire la existenta micro-plasticelor si impactul acestora asupra mediului, acest studiu ofera pentru prima data un calcul precis al cantitatii ingerate", a declarat Thava Palanisami, profesor la Universitatea Newcastle, adaugand ca acest lucru "va ajuta la identificarea potentialelor riscuri toxicologice pentru om".

Principala sursa de plastic ingerat: apa, in special cea imbuteliata

Printre alte produse de consum analizate, fructele de mare, berea si sarea contin cea mai mare cantitate de micro-plastice.

Potrivit unui studiu canadian publicat pe 5 iunie, bazat pe stilul de viata al unui adult american, un individ inghite pana la 52.000 de micro-particule de plastic pe an, la care se adauga 90.000 de micro-particule daca bea doar apa imbuteliata (si 4.000 daca consuma apa de la robinet), scrie Agerpres.

Daca se ia in considerare poluarea aerului si, prin urmare, inhalarea, aceasta cifra creste la 121.000 - estimarile variind in functie de modul si locul de viata al individului, se precizeaza in studiul publicat in revista Environmental Science and Technology.

Pentru WWF, "acesta este un semnal de alarma pentru guverne: materialele plastice nu doar polueaza raurile si oceanele, nu ucid doar viata marina, ci sunt si in fiecare dintre noi", a declarat Marco Lambertini, directorul general al WWF International, intr-un comunicat.