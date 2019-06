Masoara doar cativa centimetri, insa are o inima mare: un peste tropical ''sufera din dragoste'', daca este separat de partenerul sau de viata, conform concluziei unor cercetatori care au condus un test comportamental prin care a fost evaluat nivelul de pesimism al acestor vietuitoare, relateaza marti AFP.



Ciclida zebrata, pe numele sau stiintific Amatitlania siquia, este un peste mic, monogam, care traieste in cupluri stabile. Cei doi parteneri de viata construiesc laolalta adapostul si se ocupa impreuna, intr-o maniera bine coordonata, de ingrijirea icrelor si cresterea puilor.

''Pentru a accede in mod obiectiv la starea emotionala a acestor pesti, fara a proiecta antropomorfismul in aceasta analiza, am recurs la testul de bias cognitiv'', utilizat si in cazul oamenilor, a explicat pentru AFP François-Xavier Dechaume-Moncharmont, specialist in comportamentul animalelor la Universitatea Burgundia din Dijon (Franta).

Cu ajutorul acestui test, utilizat in premiera la pesti, oamenii de stiinta au reusit sa demonstreze ca o femela devine "pesimista" daca este separata de partenerul sau de viata, scrie Agerpres.

Premiera

Aceasta este ''prima oara cand este demonstrat atasamentul emotional fata de partener la o alta specie in afara de cea umana'', a indicat Dechaume-Moncharmont, coautor al studiului publicat miercuri in Proceedings of Royal Society B.

Atasamentul emotional la pasari care, spre deosebire de pesti, sunt deseori monogame nu a fost inca explorat, a precizat specialistul din cadrul Centrului National de Cercetari Stiintifice (CNRS) din Franta, care studiaza de zeci de ani aceste ciclide.

Pentru desfasurarea experimentului, biologii i-au invatat mai intai pe pesti sa deschida cutii mici, prin ridicarea capacului cu gura. Ulterior, au dresat ciclidele sa faca deosebirea dintre cutiile care contineau recompense apetisante si alte cutii goale, in functie de culoarea capacului (negru sau alb, dupa caz), amplasate in colturi opuse ale acvariului.

Testul psihologic de aptitudini cognitive a inceput in momentul in care pestilor li s-a propus o "cutie ambigua", cu un capac gri, intermediar intre alb si negru, plasata in mijlocul acvariului.

''Pestii optimisti vor crede ca aceasta contine hrana si se vor grabi sa ridice capacul. Cei pesimisti vor crede ca nu se afla nimic de mancare acolo si nu se vor grabi", a spus cercetatorul.

Pentru a testa atasamentul emotional al acestor animale, oamenii de stiinta au separat cuplurile. "Am demonstrat ca acest lucru sporeste pesimismul femelei", si inca foarte rapid. Femela s-a dovedit mult mai putin interesata de cutia gri prin comparatie cu momentele in care partenerul sau de viata se afla alaturi de ea in acvariu.

Dupa 48 de ore, exemplarul de sex masculin a fost reintrodus in acvariu pentru a nu spori disconfortul femelei.

Ulterior, echipa de cercetatori a repetat experimentul la masculi. Primele rezultate obtinute au fost similare.

Oamenii de stiinta au dorit sa afle cat timp dureaza ''suferinta din dragoste'' la acesti mici pesti de apa dulce, care traiesc in special in America Centrala. Pentru aceasta era insa necesara separarea partenerilor pentru o perioada indelungata, "ceea ce ridica probleme etice", dupa cum a remarcat profesorul.

Avand in vedere rezultatele obtinute, "ne putem imagina ca atasamentul emotional fata de partener este ceva util pentru cuplu si prezinta o importanta evolutiva", a estimat specialistul.