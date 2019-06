Oamenii sunt mereu in cautarea perechii potrivite, iar acest model de comportament ar putea prezice de cine se vor indragosti si viitorul acestei relatii, potrivit unui studiu publicat luni de revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) si citat de EFE.



Relatiile de dragoste au un impact semnificativ asupra bunastarii persoanelor, insa modul in care oamenii formeaza un cuplu cu anumite persoane cu care au caracteristici similare nu este atat de clar, potrivit lui Yoobin Park, cercetator la Universitatea Toronto din Canada si unul dintre autorii studiului. Cercetatorii au studiat asemanarile din cuplurile actuale si cele din trecut, folosind date cuprinse in asa numitul The German Family Panel (pairfam) care culege anual si in mod aleator datele a peste 12.000 de persoane. Autorii au urmarit cuplurile participante din 2008. Participantii care s-au implicat dupa aceasta data intr-o relatie de cuplu au descris trasaturile personalitatii lor in ceea ce priveste, printre altele, simpatia, constiinta, extraversiunea, nevrozele sau deschiderea spre experiente, scrie Agerpres. S-a identificat un model constant in diferitele tipuri de personalitati Studiul a identificat un model constant in diferitele tipuri de personalitati si a semnalat tendinte ale indivizilor de a se simti atrasi de un anumit tip de persoane, chiar si atunci cand exista posibile diferente individuale in extinderea fenomenului. In jurul anului 2017, 332 de participanti la studiu au avut o relatie cu doua persoane diferite care au completat evaluarile de personalitate. In termeni generali, cuplurile actuale de participanti si-au descris propriile personalitati in moduri similare celor avute in relatii anterioare. De exemplu, autorii au gasit evidente care arata ca acei participanti care s-au descris ca avand un grad inalt de extraversiune si deschidere spre alte experiente au fost inclinati sa aiba parteneri similari cu cei din relatiile anterioare. Autorii au ajuns la concluzia ca oamenii tind sa aiba relatii de dragoste cu parteneri care au personalitati similare. "Acest model coerent de personalitate poate avea implicatii potentiale in a prezice cu cine vor forma un cuplu unii indivizi, precum si modul cum va evolua aceasta relatie", au precizat cercetatorii canadieni.

Te-ar putea interesa si:

Mai multe despre relatie, studiu, cuplu, asemanari

Vrei sa fii la curent cu cele mai importante stiri?

Urmareste-ne si pe Facebook ×