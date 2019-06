Premierul Viorica Dancila a anuntat, in cadrul conferintei "Upgrade Romania - Marile proiecte de investitii din 2019", ca Guvernul va acorda sustinere financiara pentru investitiile in spitalele publice din reteaua sanitara a autoritatilor locale, ca de exemplu lucrari de constructii.



"Am prevazut sume importante pentru extinderea sectiei de oncologie a spitalului de Urgenta Bucuresti, pentru Institutul de Oncologie Timisoara, dar si pentru construirea de noi spatii in cadrul Institutului Oncologic din Cluj Napoca.

Totodata, continuam proiecte incepute acum mai multi ani cum ar fi constructia si dotarea cu aparatura a spitalului de Pediatrie din Timisoara. Am alocat bani pentru dotarea blocului operator de la Spitalul Universitar din Bucuresti care a inceput sa fie renovat acum zece ani. Este finalizat, dar nu are aparatura necesara. Mai vorbim si despre spitalul din Falticeni care a inceput sa fie construit in anul 1990. Anul trecut am finalizat constructia, anul acesta vom dota cu aparatura speciala. Acordam sustinere financiara pentru investitiile in spitalele publice din reteaua sanitara a autoritatilor locale, ca de exemplu lucrari de constructii", a declarat Viorica Dancila, potrivit Antena3.ro.