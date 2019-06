Jurnalista Diana Oncioiu, de la platforma independenta Dela0.ro si proiectul jurnalistic "Sa fie lumina", a primit marti dimineata un apel de la o persoana necunoscuta, in care a fost amenintata ca "i se va rupe capul" daca va mai continua sa scrie despre afacerile private ale Bisericii Ortodoxe Romane.



Anuntul privind amenintarea jurnalistei a fost facut pe pagina de Facebook a proiectului "Sa fie lumina".

"Unul dintre reporterii implicati in realizarea proiectului nostru jurnalistic a fost contactat telefonic in aceasta dimineata de o persoana necunoscuta si amenintat ca i se va "rupe capul" daca mai continuam sa documentam treburile private ale Bisericii.

Jurnalistul avertizat direct este Diana Oncioiu, de la platforma media Dela0.ro, una dintre organizatiile contributive in cadrul Sa fie lumina. Desi a vizat-o direct pe colega noastra, apelul s-a vrut a fi o atentionare la adresa intregii echipe de reporteri, persoana apelanta indicand ca trebuie sa incetam sa mai scriem despre "ce fac preotii".

Apelul a fost efectuat de pe un numar ascuns. Cel care ameninta si injura crestineste era un barbat cu puternic accent moldovenesc. Diana a incercat sa afle ce anume l-a deranjat pe apelant din ceea ce a publicat Sa fie lumina - si unde considera mai exact ca am fi mintit, deformat sau manipulat. Barbatul nu era insa deranjat de ceea ce am facut in trecut - ci de lucrurile pe care urmeaza sa le publicam in viitor.", se mentioneaza in mesajul postat pe pagina "Sa fie lumina".

Amenintarea vine in contextul in care jurnalista documenteaza de mai multe luni un material despre abuzurile sexuale de la Seminarul Teologic din Husi, scrie Adevarul.ro.