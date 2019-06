Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a afirmat ca Guvernul nu va renunta la programul "O familie, o casa", asa cum a sugerat FMI.



"Cu siguranta nu", a raspuns Teodorovici, intrebat despre posibilitatea renuntarii treptate la program.

"A fost o discutie la BNR pentru schimbarea programului Prima Casa si o sa avem o concluzie finala in curand la aceasta noua forma a planului. «O Familie O Casa» este mult mai bun si mai atractiv mai ales pentru tinerele familii", a spus ministrul Finantelor, potrivit Stiripesurse.ro.

FMI a sugerat Guvernului sa elimine in mod treptat programul Prima Casa

Programul "O familie, o casa", aflat in stadiu de proiect, ar putea inlocui prevederile programului "Prima Casa". Potrivit priectului, statul poate sa garanteze de 80% din valoarea creditului acordat de stat, fata de programul ”Prima casa” prin care statul garanteaza 50% pentru locuinte mai noi de cinci ani, respectiv 40% pentru locuinte mai vechi de 5 ani. Limita maxima a creditului poate fi de pana la 570.000 de lei, aproximativ 120.000 de euro. Avansul este propus a fi intre 5 si 10% din suma solicitata. Locuinta trebuie sa aiba minim doua camere si o suprafata totala care sa nu depaseasca 100 de metri patrati. Dobanda este fixa, de 5,5% pe an, pe toata durata creditului. Fata de ”Prima casa”, dobanda este formata din marja fixa de maxim 2% plus dobanda variabila, asa cum este in cazul programului "Prima Casa".