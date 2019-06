Locuitorii din comuna Breaza sunt ingroziti de faptul ca, recent, un urs a fost filmat de o camera de supraveghere in timp ce alerga prin curtea Scolii Gimnaziale din centrul localitatii, in timp ce elevii erau la ore si il priveau pe geam.





"A fost un incident cu un urs care a traversat curtea scolii. Era la ora 10,40-10,45. A venit de pe drumul din spate, dintre blocuri, a rupt gardul din spate si a traversat pur si simplu curtea scolii fugind mai departe, spre padure. Era speriat pentru ca s-a intalnit cu o masina pe sosea, altfel ajungea in intersectie. Daca mai intarzia cateva minute, surprindea copiii in pauza. El, speriat fiind, se putea intampla orice. Nu prea ai ce masuri sa iei, cine se asteapta sa te intalnesti cu ursul, ziua, in mijlocul satului? Toata lumea trebuie sa fie atenta, ce masuri sa iei? Dupa aceea l-au fugarit un echipaj de jandarmi si cu cei de la Politie. Era un urs tanar, de doi-trei ani, care probabil isi cauta un teritoriu. Oarecum copiii au fost speriati fiindca l-au vazut pe geam", a declarat, marti, Aurelian Negrea, directorul Scolii Gimnaziale din Breaza.

Directorul scolii sustine ca in ultima perioada ursii au aparut frecvent in toate satele comunei, insa in acest caz ursul a fost speriat de ceva anume si astfel a ajuns in sat.

Satenii care au vazut incidentul au descris cum ursul s-a izbit in gardul scolii, l-a rupt si a continuat sa alerge prin curtea scolii, in care, in acel moment, nu se afla niciun copil, din cei 90 care invata acolo.

Dupa ce a traversat curtea scolii, ursul a intrat intr-o gradina pe care a traversat-o tot in fuga, iar proprietara care lucra in gospodarie l-a alungat, fara a se uita la el, crezand ca e un caine, scrie Agerpres.

Pentru alungarea ursului din sat s-a mobilizat o echipa de circa 12 persoane, formata din jandarmi, politisti, paznici de vanatoare, vanatori, care au scotocit toata zona, insa animalul s-a pierdut in padure.

Vanatorii spun ca, nu demult, in Filpisu Mare un urs a omorat un porc dintr-o gospodarie si ca exista o nemultumire fata de numarul mic de autorizatii pentru vanatoarea la urs, intrucat de la an la an problemele cu acestia se inmultesc.