Procurorii DNA si-au retras, marti, contestatia depusa dupa ce Tribunalul Bucuresti le-a respins cererea de prelungire a mandatului de arestare preventiva in lipsa emis pe numele omului de afaceri Elan Schwartzenberg, constatand ca faptele acestuia s-au prescris in data de 6 iunie.



Omul de afaceri, care a plecat din Romania in 2016, ar putea scapa definitiv de mandatul de urmarire, dar si de dosarul legat de Campusul social "Henri Coanda" din Constanta, in care este acuzat de complicitate la dare de mita. Cazul sau se afla, de la momentul trimiterii in judecata, decembrie 2017, in faza de camera preliminara, scrie Agerpres.

Magistratul Lavinia Carciumaru de la Tribunalul Bucuresti, la care a fost repartizat cazul, avea la dispozitie, potrivit Codului de procedura penala, maximum 60 de zile pentru a stabili decizia de camera preliminara, respectiv daca dosarul poate fi judecat mai departe sau trebuie restituit anchetatorilor pentru eventuale deficiente sau vicii procedurale.

Legea penala prevede ca un dosar penal trimis in judecata nu poate sta mai mult de 60 de zile in procedura de camera preliminara, procedura in timpul careia un judecator analizeaza toate exceptiile, se asigura ca cei inculpati au avocati - fie alesi, fie din oficiu - si cenzureaza viciile dosarului penal.

Fapta de care este acuzat Elan Schwartzenberg s-a prescris pe 6 iunie

Surse judiciare au declarat pentru AGERPRES ca fapta de care este acuzat Elan Schwartzenberg in acest dosar s-a prescris pe 6 iunie, astfel ca fata de acesta instanta nu poate dispune alta masura decat constatarea prescrierii faptei si incetarea procesului penal.

Omul de afaceri a fost deferit justitiei in decembrie 2017 intr-o cauza disjunsa din dosarul in care, in 31 martie 2016, Radu Mazare, Alexandru Mazare si Avraham Morgenstern au fost trimisi in judecata.

In acest caz, DNA il acuza pe omul de afaceri de complicitate la dare de mita, dupa ce Schwartzenberg, in cursul anului 2011, l-ar fi ajutat pe Morgenstern Avraham, administrator unic al societatii Shapir Structures, sa ii dea 175.000 de euro lui Radu Mazare, primarul municipiului Constanta la acea vreme.

Pentru acea suma, aratau anchetatorii, edilul trebuia sa faca demersuri astfel incat societatea Shapir Structures sa castige, in conditii avantajoase, o licitatie avand ca obiect contractul de construire a Campusului social "Henri Coanda", in valoare de 40.964.030 lei fara TVA (circa 10 milioane de euro), din municipiul Constanta.

Ajutorul acordat de Schwartzenberg ar fi constat, pe de o parte, in faptul ca a intermediat darea sumei de 175.000 de euro prin interpunerea, pe traseul banilor, a societatii offshore Melici Management Inc (societate al carei beneficiar real era) si, pe de alta parte, ar fi facilitat relatia dintre Radu Mazare si Avraham Morgenstern, fiind prieten cu cei doi, sustineau procurorii.