Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, dupa intalnirea cu Viorica Dancila, ca asteapta cu mare interes rectificarea bugetara, sugerand ca se bucura de gasirea unor noi solutii in comun



"S-a agreat atat cu doamna prim-ministru, cat si cu domnul ministru de Finante sa incercam impreuna sa depasim acest blocaj. Tehnicienii de la Finante au venit si cu niste solutii si asteptam cu totii cu mare interes rectificarea bugetara care va avea loc in luna iulie. Asteptam acesti bani pentru o echilibrare a bugetelor atat ale Primariei Capitalei, cat si ale sectoarelor.

Asteptam cu totii cu mare interes rectificarea bugetara care va avea loc in iulie. Este un deficit de un miliard de lei pe care trebuie sa-l compensam intr-o forma sau alta, dar ne vom echilibra. Am reusit sa contractam si un imprumut pentru plata unei facturi restante la gazele din aceasta iarna si toate celelalte facturi vor fi achitate in momentul in care vom primi sumele la rectificarea bugetara", a precizat Gabriela Firea, potrivit Antena3.ro.