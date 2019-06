Senatorul USR Vlad Alexandrescu sustine ca Guvernul PSD-ALDE pregateste concedieri si taierea salariilor din sectorul public.



"Guvernul PSD-ALDE pregateste concedieri si taierea salariilor din sectorul public.

Masurile fiscale si economice inconstiente adoptate de catre guvernarea PSD-ALDE in ultimii doi ani, sub obladuirea infractorilor Liviu Dragnea si Darius Valcov, au creat o criza bugetara majora. Cheltuielile sunt in crestere, iar veniturile nu reusesc sa tina pasul.

Promisiunile electorale populiste si masurile fiscale care avantajeaza companiile si institutiile camarilei politice de la Bucuresti si ale baronilor din teritoriu risca sa creeze un colaps bugetar in toamna.

Alexandrescu: Teatrele, spitalele, scolile trebuie sa impuna o austeritate crunta

Dupa schimbarile legislative promovate de guvernarea Dragnea-Dancila, inclusiv cresterea indemnizatiilor demnitarilor si cresterea nediscriminata a salariilor functionarilor publici, Teodorovici indeamna acum institutiile publice sa stranga cureaua si sa sufere de pe urma proastei guvernari a PSD-ALDE, apeland la austeritate si taieri de salarii pentru a evita reducerea personalului (...).

Dupa ce au adoptat pensii speciale si au crescut indemnizatiile demnitarilor, guvernarea PSD-ALDE ameninta acum cu taieri de salarii si concedieri in sectorul public. Din informatiile primite din institutiile publice, fondul de salarii are lipsa in lunile septembrie si decembrie, din pricina "trimestrializarii", o inovatie marca Valcov.

Este responsabilitatea guvernului să găsească soluții adecvate care să soluționeze problemele bugetare pe care tocmai acest guvern le-a cauzat prin măsurile inconștiente adoptate în ultimii doi ani", a scris Vlad Alexandrescu pe Facebook.