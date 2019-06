Mai mult de 70% dintre romani nu merg la timp la consultatiile oftalmologice, reiese dintr-un studiu realizat de Lensa.ro in intervalul Ianuarie - Mai 2019 pe un esantion de 6.000 de respondenti.



Cercetarea a pornit de la premiza ca aparitia unor afectiuni precum miopia, hipermetropia, cataracta congenitala sau astigmastismul se datoreaza riscului la care se expun persoanele care au o problema si nu o corecteaza la timp, acest lucru fiind confirmat si de raspunsurile respondentilor.

Circa 65% dintre persoanele intervievate (3.917 de respondenti) poarta ochelari si lentile de vedere, in timp ce 35% (2.082 de persoane) au mentionat ca nu este cazul.

Dintre respondentii care poarta ochelari sau lentile de vedere, 9% vad excelent (330 persoane), 33% vad bine (1.225 persoane), 42% vad mai putin bine (1.564 persoane), 11% vad prost (422 persoane) si 4% vad foarte prost (160 persoane).

Potrivit unui comunicat remis 9am, unul dintre efectele lipsei ochelarilor de vedere potriviti consta in durerile de cap frecvente, iar mai mult de jumatate dintre respondenti 55% (2.081 persoane) au spus ca au aceasta problema.

De asemenea, 87% (3.277 persoane) dintre participantii la studiul Lensa.ro au spus ca seara isi simt ochii obositi, in timp ce 13% (511 persoane) au afirmat ca nu resimt aceasta problema.

Frecventa cu care oamenii vin la consultatii

Peste 70% dintre respondenti (2.630 de persoane) au recunoscut ca a trecut mai mult de un an de zile de la ultima verificare a dioptriilor, in timp ce 18% (679 de persoane) au spus ca vin la timp la consultatii. Doar 13% (cc. 500 de persoane) dintre respondenti au ajuns la un control la 6 luni.

"Calitatea vederii impacteaza foarte mult viata sociala, dar si randamentul profesional, de aceea este necesar ca pentru o buna desfasurare a activitatilor zilnice sa se efectueze o corectie optima. Este recomandat un control anual, insa majoritatea romanilor nu isi fac timp sa respecte aceasta regula. De aici apar urmari neplacute, precum cresterea sau scaderea dioptriilor. Copiii ar trebui sa mearga din sase in sase luni la un control oftalmologic", este de parere Daniel Craciun (29 de ani), fondator si CEO al Lensa.ro.

Orele petrecute in fata calculatorului sau a tabletei ne obosesc ochii

Nu constientizam insa faptul ca cu cat stam mai mult, cu atat ne dauneaza vederii. Peste 2.000 de persoane au raspuns la aceasta intrebare, iar dintre acestea 42% recunosc faptul ca stau cel putin 8 ore in fata calculatorului, iar 6% chiar adorm la calculator.

"In Europa de Vest, ochelarii pentru calculator sunt inclusi in asigurarea medicala. In Franta, bugetul alocat este de 150 de euro pentru doi ani, iar in Germania de 80 euro. In Romania, inca nu exista acest sistem. Exista si la noi o lege care spune ca institutiile statului trebuie sa puna la dispozitie angajatilor ochelari de protectie pentru calculator, in limita bugetului", a precizat Florin Nita, Business Development Manager Lensa.ro.

Cum alegem corect ochelarii de vedere?

Bratele ochelarilor trebuie sa aiba curbura pe lobul urechii, pentru a nu le permite acestora sa alunece sau sa fie prea stransi. Ochelarii de vedere pentru barbati au o lungime a bratelor de 140-150 mm, iar cei pentru femei au o lungime a bratelor de 130-140 mm. Bratele pot fi ajustate, dar numai de catre un specialist optician.

Lentila se recomanda in functie de dioptrie, rama si activitatea pacientului, de ex. sofer, contabil, filtrul minim pe care o lentila trebuie sa il aiba este tratamentul antireflex. Ochelarii de vedere pot porni de la 199 lei, iar aici ne referim la cei cu filtru special pentru lumina albastra.