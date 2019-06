Ministrul Muncii, Marius Budai, sustine ca romanii din diaspora sunt tot mai interesati sa revina acasa, deoarece "nu este usor nici acolo sa-si castige existenta".



"Deja sunt tot mai interesati (romanii din diaspora-n.r.) sa revina acasa, pentru ca nu e usor nici acolo sa-si castige existenta. Daca usor-usor ridicam masa salariala, veniturile, chiar daca nu reusim in scurt timp sa ajungem egal la egal cu UE, toate acestea sunt cumuli de factori de a aduce oamenii din afara, de a creste numarul de locuri de munca, de a face infuzie in investitii", a declarat Marius Budai, in interviul pentru Digi 24, citat de Adevarul.ro.

Marius Budai a mai spus ca Romania se afla "intr-o dinamica de dezvoltare foarte mare", facand referire la comunele din tara, "vizavi de lucrarile prin Programul de dezvoltare rurala".

"Uitati-va prin comunele din Romania ce se intampla, vizavi de lucrarile prin Programul de dezvoltare rurala, ne dorim sa implementam proiecte de infrastructura mari prin parteneriatul public-privat. Recent am declarat domeniul constructiilor prioritar pe urmatorii 10 ani, pentru ca avem nevoie cu totii in Romania de autostrazi, de spitale, refaceri de scoli, tot ce inseamna infrastructura", a mai adaugat ministrul Muncii.