Banat. Vremea va fi in incalzire pana spre sfarsitul saptamanii, astfel ca media temperaturilor maxime va creste de la 30 la 34 de grade, iar cea a minimelor de la 16 la 18 grade. Ulterior, valorile termice vor fi in scadere, dar se vor mentine relativ constante pana la finalul intervalului, iar media maximelor va fi intre 28 si 30 de grade, in timp ce minimele vor oscila intre 14 si 17 grade. Vor fi averse aproape in fiecare zi, mai frecvente si pe arii mai extinse in a doua saptamana.

Crisana. Vremea se va incalzi treptat. Valorile termice vor fi in crestere de la o medie a maximelor de 30 de grade in primele zile, pana la 34 de grade in data de 15 iunie, apoi, dupa o scadere brusca dar nu accentuata, se vor mentine la medii de 28 de grade. Temperaturile minime se vor situa in jurul a 16 grade in primele zile, dupa care vor creste usor spre 18 grade la finalul primei saptamani si, ulterior, se vor mentine in medie la valori de 16 grade. Vor fi averse aproape in fiecare zi, mai frecvente si pe arii mai extinse in a doua saptamana.

Transilvania. Vremea va intra intr-un proces de incalzire treptata in prima saptamana, astfel ca, la inceputul acesteia, media maximelor termice va fi de 28 de grade, iar la final va atinge 32 de grade. In primele zile din saptamana a doua, temperaturile maxime vor marca o scadere, apoi se vor mentine constante, in medie la valori de 27 de grade. Media temperaturilor minime se va situa, in general, intre 13 si 16 grade, cu cele mai ridicate valori in intervalul 15 - 18 iunie. Temporar, vor fi averse in fiecare zi, cu o probabilitate mai mare la jumatatea primei saptamani si, din nou, in saptamana a doua.

Maramures. Vremea se va incalzi treptat de la mijlocul primei saptamani pana la finalul acesteia. Astfel, media maximelor termice va creste de la 30 de grade spre valori de 32 de grade, insa in cea de-a doua saptamana va marca o scadere spre medii de 28 de grade. Media temperaturilor minime se va situa intre 14 si 17 grade, cu cele mai calde nopti in intervalul 14 - 18 iunie. Probabilitatea pentru averse va fi mai ridicata dupa-amiaza, mai ales in a doua saptamana de prognoza.

Moldova. In prima saptamana de prognoza, se va incalzi treptat, iar temperaturile maxime se vor situa, in medie, intre 28 si 32 de grade. In intervalul 16 - 19 iunie se va raci, mediile maximelor ajungand la valori de 28 de grade si se vor mentine la acest nivel pana la finalul intervalului. Mediile temperaturilor minime nu vor avea variatii semnificative in prima jumatate a intervalului si se vor situa in jurul a 17 grade, dupa care vor scadea usor spre 15 - 16 grade. Vor fi averse aproape in fiecare zi, mai importante cantitativ in intervalul 17 - 20 iunie.

Dobrogea. Vremea va fi deosebit de calda in intervalul 12 - 17 iunie, cand valorile maxime se vor situa, in medie, intre 30 si 32 de grade. In restul intervalului, regimul termic diurn va depasi doar usor normalul perioadei, cu medii ale maximelor in jurul a 28 de grade. Mediile minimelor termice vor fi cuprinse intre 18 si 20 de grade, cele mai ridicate valori urmand a se inregistra in intervalul 13 - 19 iunie. Manifestari de instabilitate atmosferica se vor semnala aproape in fiecare zi.

Muntenia. Pana pe data de 16 iunie, valorile termice diurne vor fi in crestere, de la medii de 28 de grade pana la 32 de grade. Ulterior, acestea vor marca o scadere usoara la valori de 30 de grade, fara sa mai aiba apoi variatii semnificative. Temperaturile minime vor avea usoare variatii in intervalul 10 - 19 iunie cand se vor situa, in medie, intre 17 si 18 grade, dupa care vor cobori la medii de 16 grade. Averse sunt prognozate aproape in fiecare zi, mai insemnate cantitativ in intervalele 10 - 12 iunie si 17 - 23 iunie.

Oltenia. Pana in data de 15 iunie, valorile termice diurne vor fi in crestere semnificativa, de la medii de 28 de grade la 32 - 33 de grade, astfel ca vor caracteriza o vreme deosebit de calda. In intervalul 16 - 18 iunie valorile termice vor scadea usor spre medii de 30 de grade si se vor mentine in jurul acestei medii. Temperaturile minime vor avea usoare variatii, iar media acestora, pe tot parcursul intervalului, va oscila intre 16 si 18 grade. Probabilitatea pentru averse va fi relativ ridicata pe tot parcursul intervalului.

La munte. In prima saptamana, vremea se va incalzi, astfel ca, in weekend, media temperaturilor maxime va ajunge sa se situeze in jurul valorii de 22 de grade, iar minimele vor fi cuprinse intre 11 si 13 grade. In cea de-a doua saptamana, valorile termice vor scadea foarte usor, cu medii de 1 - 2 grade fata de intervalul anterior atat la maxime, cat si la minime. Temporar, vor fi averse in fiecare zi, posibil mai insemnate cantitativ in a doua parte a intervalului.