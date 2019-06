Se apropie vara, iar abdomenul tau nu mai reprezinta un element dezirabil pentru tine? Cu siguranta vrei sa arati bine atunci cand mergi la mare sau la piscina, iar prezenta colaceilor nedoriti nu te face sa te simti prea bine. Pentru a scapa de surplusul de grasime, trebuie sa stii ca este nevoie sa depui efort, atat fizic cat si psihic, iar cele mai mari provocari vin de unde te astepti mai putin.





Cu ambitie si disciplina, poti ajunge sa ai corpul pe care il doresti si sa impresionezi pe toata lumea la plaja, vara aceasta. Care sunt pasii pe care trebuie sa ii urmezi?

Elimina zaharul din dieta ta alimentara

Consumul de zahar este factorul declansator pentru secretia de insulina. Organismul tau secreta acest hormon de fiecare data cand mananci alimente ce contin zahar, iar responsabilitatea insulinei este de a transmite organismului sa stocheze grasimile. Cele mai periculoase alimente, din punct de vedere al zaharului pe care il ofera organismului, sunt bauturile racoritoare. Si nu, nu doar cele bogate in zahar, ci si cele despre care producatorii spun ca au continut scazut de zahar.

Aceasta particularitate se traduce, de fapt, prin utilizarea indulcitorilor artificiali, care pot provoca numeroase afectiuni de sanatate, inclusiv cancerul. Problema cu bauturile bogate in zahar consta in faptul ca, spre deosebire de alimentele solide, acestea nu ofera creierului senzatia de satietate. In acest mod, excesul devine o cale mult mai usor de urmat, iar corpul tau poate primi cantitati enorme de zahar. Daca vrei sa ai un abdomen plat, renunta la zahar.

Elimina alimentele dulci, sucurile de fructe, bauturile sportive, energizantele si orice alte produse care contin zahar. Va fi dificil la inceput, insa odata cu trecerea timpului organismul se va obisnui, iar solutiile la care poti apela pentru a suplini eficient si sanatos lipsa zaharului sunt reprezentate de fructe.

Consuma fructele crude, nu le transforma in suc, intrucat fructoza este tot o forma de zahar si poate conduce la ingrasare. Este de preferat sa mananci fructe in prima parte a zilei. Opteaza pentru optiuni sarace in fructoza precum afinele, zmeura sau kiwi.

Detoxifica-ti organismul pentru a-ti reseta metabolismul

Un ficat afectat de obiceiurile alimentare proaste este un ficat plin de toxine, care nu te va ajuta deloc in incercarea ta de a slabi. Absolut toate toxinele pe care le consumi sunt procesate de ficat, iar majoritatea oamenilor consuma bauturi alcoolice si mancare procesata, ceea ce face foarte dificil serviciul pe care il are organul mentionat anterior.

Daca ficatul este suprasolicitat, metabolizarea grasimilor nu se va putea realiza eficient. Pentru a-l ajuta sa se regenereze, consuma legume verzi, cu un nivel de alcalinitate ridicat. Doua exemple ideale, in acest caz, sunt spanacul si broccoli.

Poti apela si la suplimente alimentare, pe baza de plante sau la ceaiuri, insa o varianta la indemana si foarte eficienta este si consumarea unui pahar de apa calduta amestecata cu sucul unei lamai, dimineata, pe stomacul gol. Apa va fi alcalinizata de zeama de lamaie, iar ficatul tau va primi o mana de ajutor in incercarea lui de a-ti proteja organismul de toxine.

Exercitii eficiente pentru abdomen

Abdomenul se construieste in bucatarie, spune o vorba celebra, dar nici activitatea fizica nu este de neglijat atunci cand vine vorba de indepartarea tesutului adipos nedorit. Un regim alimentar echilibrat si sarac in zahar si carbohidrati te va ajuta enorm, dar iata cum sa scapi de grasimea de pe abdomen prin exercitii.

Cataratorul

Acest exercitiu este unul accesibil tuturor, intrucat nu presupune utilizarea niciunui fel de echipament. Trebuie doar sa te asezi in pozitia de flotare, fara sa te apleci spre sol. Umerii trebuie sa fie in linie cu palmele. Odata ajuns in pozitia aceasta, adu usor genunchiul la piept. Spatele trebuie sa fie drept, iar abdomenul incordat. Efectueaza, alternativ, 15-20 de repetari pe fiecare parte.

Exercitiu pentru partea inferioara a abdomenului

Poate cea mai dificil de modelat zona abdominala este cea inferioara. Acest exercitiu presupune sa te asezi pe spate, sa indoi genunchii si sa tragi calcaiele spre bazin. Odata ajuns in aceasta pozitie, ridica usor picioarele pana la piept, in timp ce trunchiul ramane lipit de sol, iar bratele sunt intinse pe acesta.

Dupa ce genunchii au ajuns la piept sau cat mai aproape de acesta, fara a-ti periclita forma trunchiului, revino cu picioarele in pozitia initiala. Inspira atunci cand ai genunchii jos si expira atunci cand ii ai la piept. Efectueaza exercitiul lent, in mai multe serii, a cate 20 de repetari fiecare.

Lucreaza partea laterala a abdomenului

Un alt exercitiu care nu presupune utilizarea echipamentelor si care se efectueaza cu usurinta, indiferent de nivelul de mobilitate pe care il ai se axeaza pe partea laterala a abdomenului. Aseaza-te pe o parte, rezemat in antebrat. Ridica bratul opus in mod vertical si priveste spre varful degetelor.

Mentine pozitia timp de 30 de secunde pe parte, iar pentru a beneficia de eficienta maxima, sprijina-te pe picioare, care trebuie sa fie intinse. In cazul in care vrei ca exercitiul sa fie mai usor, poti sa indoi genunchii si sa te sprijini in ei.

Asadar, pe langa activitatea fizica, eliminarea zaharului din alimentatie si detoxifierea ficatului sunt actiuni esentiale pe care trebuie sa le consideri atunci cand vrei sa scapi de grasimea nedorita de pe abdomen.