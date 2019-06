Un tanar in varsta de 24 de ani si-a anuntat intentia de a candida pentru functia de primar, intr-un oras din Maramures. Cristian Opris sustine ca este constient de ceea ce presupune functia de primar si este sigur ca va putea sa ii faca fata cu brio.



Iata cum se prezinta tanarul:

"Dupa o lunga perioada de gandire, am hotarat sa candidez pentru functia de primar la alegerile locale de anul viitor!

Consider, ca multi dintre dumneavoastra, ca orasul merge intr-o directie gresita, iar alesii locali nu sunt in slujba cetatenilor care le-au acordat increderea. In aceasta postare, insa, nu imi propun sa dezbat problemele, pe care sunt sigur ca le cunoasteti si din pacate le simtiti zilnic.

Probabil unii dintre dumneavoastra citind aceasta postare, se intreaba, 'Ce il recomanda pe baiatul asta de 24 de ani sa candideze?' sau 'De ce sa se intoarca la Saliste, in loc sa ramana la Bucuresti si sa isi vada de treaba?'. O sa incerc sa raspund in aceasta postare.

Ce ma recomanda?

Am terminat doua facultati, la doua dintre cele mai mari universitati din Romania. Sunt licentiat in „Stiinte Administrative” (Administratie Publica) la Universitatea din Bucuresti si in „Stiinte Militare, Informatii si Ordine Publica” la Universitatea Nationala de Aparare „Carol I” din Bucuresti (universitatea fanion a invatamantului militar din Romania).

In acest an termin doua masterate, „Administratie si Politici Publice in Uniunea Europeana” la Universitatea din Bucuresti si „Managementul Informatiilor in Combaterea Terorismului” la Academia Nationala de Informatii „Mihai Viteazul”. Anul viitor termin si al treilea masterat, la Universitatea Nationala de Aparare „Carol I”.

Am urmat un curs organizat de Guvernul Romaniei, in urma caruia am obtinut un certificat de „Expert Accesare Fonduri Structurale si de Coeziune Europene.

Sunt expert evaluator al Agentiei Romane de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior – ARACIS. ARACIS este institutia care evalueaza universitatile si programele de studii din Romania, pe care le acrediteaza sau le retrage acreditarea.

De ce vreau sa ma intorc la Saliste?

Cel mai greu in luarea deciziei de a candida, a fost ca mi s-a propus ca dupa finalizarea studiilor si inscrierea la doctorat sa raman cadru didactic universitar la una dintre universitatile amintite mai sus. Am decis sa aman aceasta oportunitate cu un an de zile pentru a putea candida, deoarece este localitatea in care am crescut si careia consider ca ii datorez totul.

Sunt constient de ceea ce presupune functia de primar si sunt sigur ca pot sa ii fac fata cu brio. In cei 5 ani petrecuti la Bucuresti am acumulat multa experienta si mi-am creat multe conexiuni care pot ajuta la dezvoltarea localitatii.

E prima si ultima oara cand voi candida pentru functia de primar. Daca oamenii nu vor intelege ca e nevoie de un om competent, voi ramane la Bucuresti, dar o sa fiu impacat cu gandul ca macar am incercat.

NU O PRIMARIE ARE UN ORAS LA DISPOZITIE, CI UN ORAS ARE O PRIMARIE CARE ESTE IN SERVICIUL LUI!", a scris el pe Facebook.