Mandatul primarului Gabriela Firea a fost o continua goana dupa vinovati, sustin reprezentantii USR intr-un comunicat de presa transmis luni



"Tot mandatul Gabrielei Firea a fost o continua goana dupa vinovati. Mai intai a fost 'greaua mostenire'. Apoi a fost opozitia. Apoi a fost Liviu Dragnea. Acum, Gabriela Firea da vina pe Guvernul PSD. Cu toata lumea s-a razboit actualul primar, mai putin cu propria incompetenta. Pentru ca Gabriela Firea nu se pricepe deloc la solutii, dar stie de minune sa gaseasca falsi vinovati. Despre asta este vorba in toate declaratiile din ultimele zile ale actualului primar: despre un edil care n-a facut nimic timp de trei ani, care a stricat tot pe ce a pus mana, care nu a avut viziune, solutii si rezultate. Ei bine, acest primar vine astazi si spune ca, de fapt, nu e vina lui, ci e vina oricui altcuiva. Or, asta este o minciuna! Este o minciuna jenanta pe care Gabriela Firea o foloseste in speranta de a-i mai pacali o data pe bucuresteni", se arata in comunicat.

Conform sursei citate, administratia PSD "nu a facut nimic in Capitala".

"A risipit banii fara responsabilitate, a dus RADET in faliment, a tocat bugetul pe balciuri si statui, a dat sute de milioane de euro la companiile infiintate pentru camarila si a lasat orasul intr-o stare mai proasta decat cea in care l-a preluat. Din acest motiv, Gabriela Firea, 'primarul faliment', trebuie sa plece urgent", mai sustin cei de la USR.

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a afirmat luni ca Liviu Dragnea, fostul presedinte al PSD, este cel care a fost condus "de facto'' Guvernul si este vinovat de situatia financiara de la Primarie, mentionand ca premierul Viorica Dancila a spus intr-o sedinta ca nu a fost lasata sa se implice si ca altcineva a facut bugetul.

"Este adevarat ca suntem intr-o situatie dificila din punct de vedere financiar, dar toate orasele si municipiile sunt in aceasta situatie. Nu mor caii cand vor cainii, sunt convinsa ca vom depasi aceasta situatie de austeritate. In primul rand, din deficitul de un miliard de lei pe care il avem la Primaria Capitalei, jumatate din suma am contractat-o printr-un imprumut la Trezorerie si speram ca miercuri sa ne fie aprobat acest imprumut pentru a plati o factura la gaze. Cealalta jumatate de 500 milioane de euro vom gasi solutii si in interiorul Primariei si cu ajutorul Ministerului de Finante pentru a acoperi aceasta suma care nu ne-a fost repartizata, desi este prevazuta in bugetul de stat de la Ministerul de Finante. Noi nu cerem favoruri, nu cerem ceva in plus. Dupa ce bugetul acordat Primariei Capitalei a fost mic, nici acela nu a venit. Minusul de 500 de milioane din decembrie, plus alte 500 milioane provenite din minusuri pentru fiecare luna incepand din ianuarie, va dati seama ca s-a adunat un deficit. Ne vom echilibra", a afirmat Firea la sediul PSD.