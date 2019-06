Deputatul PNL Florin Roman a anuntat, luni dimineata, ca a depus la Parlament, in procedura de urgenta, o initiativa legislativa care prevede pedeapsa inchisorii pe viata pentru ucigasii de politisti.



"Cei care ucid politisti in misiune sa stie ca vor primi drept pedeapsa detentia pe viata. ‚ÄčSocietatea romaneasca asista, din ce in ce mai des si fara a putea reactiona, la exacerbarea fenomenului infractional reprezentat atat de incidente de mai mica amploare, cat mai ales de recrudescenta violentelor greu de imaginat si mai grav urmate de final tragic. ‚ÄčCe este si mai grav este faptul ca reprezentanti ai fortelor statului chemati sa pastreze ordinea si siguranta cetatenilor nu numai ca sunt tratati cu o lipsa de respect si fara nicio teama de rigorile legii, ci devin victime ale infractorilor, uneori chiar platind cu viata atunci cand actioneaza tocmai pentru apararea valorilor umane si morale.

Societatea romaneasca nu aproba astfel de comportamente infractionale si se manifesta in sensul in care oamenii legii, politistii sau jandarmii, sa poata sa-si exercite meseria in mod corespunzator. Trebuie stopata aceasta stare de fapt negativa. Infractorii deosebit de periculosi, care ar intentiona sa ucida un politist sau un jandarm aflat in «exercitarea atributiilor de serviciu sau in legatura cu exercitarea acestor atributii» trebuie sa fie constienti ca o astfel de fapta reprobabila va fi pedepsita cu detentiune pe viata", a transmis Florin Roman intr-un comunicat de presa, potrivit G4media.ro.