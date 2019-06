Pana luni seara la ora 23:00, "in sudul, estul si local in centrul tarii si la munte vor fi intervale cu manifestari de instabilitate atmosferica. Astfel, se vor semnala averse ce vor avea si caracter torential, descarcari electrice, intensificari ale vantului, vijelii si grindina. Cantitatile de apa vor depasi local 20...25 l/mp, iar izolat 40...50 l/mp", sustin meteorologii.

Judetele vizate sunt: Botosani, Iasi, Vaslui, Galati, Braila, Ialomita, Calarasi, Giurgiu, Buzau, Vrancea, Bacau, Neamt, Suceava, Harghita, Covasna, Brasov, Prahova, Dambovita, Arges, Teleorman, Olt, Valcea, Gorj, Dolj, Mehedinti, Caras-Severin, Hunedoara, Alba, Sibiu, Bucuresti, Ilfov, respectiv partial in judetele Maramures, Bistrita-Nasaud, Mures si Cluj.

Informare meteo de instabilitate atmosferica

Pana marti la ora 23:00, "instabilitatea atmosferica va fi temporar accentuata in cea mai mare parte a tarii. Vor fi perioade in care se vor semnala averse ce vor avea si caracter torential, descarcari electrice, intensificari ale vantului, vijelii si caderi de grindina. In intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitatile de apa vor depasi 15...25 l/mp, iar pe arii restranse 35...40 l/mp. Fenomenele vor fi mai frecvente in timpul dupa-amiezelor si serilor", se arata in informarea meteo.