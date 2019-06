Aportul insuficient de fructe si legume poate contribui la milioane de cazuri anuale de deces in urma accidentului vascular cerebral (AVC) si a bolilor de inima, a demonstrat un studiu preliminar prezentat in cadrul conferintei anuale a Societatii Americane pentru Nutritie, in desfasurare la Baltimore, si citat de agentia Xinhua.



Aproximativ unul din sapte decese cauzate de afectiuni cardiovasculare poate fi pus pe seama consumului insuficient de fructe, iar circa unul din 12 cazuri de deces cardiovascular ar putea fi atribuit unui aport redus de legume, potrivit concluziilor cercetarii, scrie Agerpres.

Consumul redus de fructe a fost asociat cu aproximativ 1,8 milioane de cazuri de deces provocat de boli cardiovasculare in 2010, iar aportul insuficient de legume a stat la baza a circa un milion de decese in acelasi an, conform studiului.

Fructele si legumele reprezinta surse importante de fibre alimentare, potasiu, magneziu, antioxidanti si fenoli, care pot reduce tensiunea si nivelul de colesterol si contribuie la imbunatatirea starii de sanatate si a diversitatii bacteriilor benefice din aparatul digestiv.

Aportul optim de fructe a fost definit de cercetatori ca un consum de 300 de grame pe zi, echivalent cu circa doua mere mici, iar cele de legume a fost exprimat prin 400 de grame pe zi, echivalent cu aproximativ trei cani cu morcovi cruzi.

Oamenii de stiinta au analizat aportul mediu la nivel national in peste 110 tari (peste 80% din populatia lumii) in anul 2010 si au comparat informatiile cu date privind cazurile de deces asociate unor boli cardiovasculare, consemnate in acel an in fiecare stat. Ei au descoperit ca aportul insuficient de fructe a condus la circa 1,3 milioane de decese ca urmare a accidentului vascular cerebral si la peste 520.000 de decese din cauza bolilor coronariene. De asemenea, consumul redus de legume a dus la aproximativ 200.000 de decese ca urmare a accidentului vascular cerebral si la peste 800.000 de decese din cauza bolilor coronariene.

"Concluziile noastre au indicat necesitatea adoptarii unor masuri la nivelul populatiei pentru cresterea consumului de fructe si legume la nivel mondial", a declarat conducatoarea studiului, Victoria Miller, cercetatoare la Universitatea Tufts din Statele Unite.

Editia din 2019 a conferintei anuale a Societatii Americane pentru Nutritie a inceput sambata si se desfasoara pana marti.