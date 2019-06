Ministerul Apararii va pregati un memorandum prin care va solicita oficial Guvernului preluarea Cimitirului eroilor de la Valea Uzului.



"In urma analizei situatiei concrete a Cimitirului eroilor cazuti in cele doua razboaie mondiale de la Valea Uzului, Ministerul Apararii Nationale a demarat procesul de fundamentare a procedurile legale pentru preluarea in administrare a acestei necropole de razboi. Astfel, MApN va pregati un Memorandum prin care va solicita Guvernului Romaniei preluarea acestui cimitir, in vederea mentinerii statutului de cimitir international al acestei necropole de razboi, avand in vedere faptul ca aici sunt inhumati militari de mai multe nationalitati, respectiv militari ungari, romani, germani, rusi, sarbi, austrieci si italieni.

Structurile MApN care vor prelua responsabilitatile administrarii cimitirului international vor asigura respectarea dreptului neingradit al fiecarei tari de a-si comemora eroii cazuti in lupta si care sunt inmormantati aici. De asemenea, MApN are capacitatea sa asigure efectuarea activitatilor de protejare si intretinere a mormintelor si de reabilitare a operelor comemorative existente in cadrul acestui cimitir international, in deplin respect al normelor de drept international aplicabile si al acordurilor bilaterale ale statului roman incheiate in acest domeniu cu tarile care au eroi care odihnesc in cimitirul de la Valea Uzului", a declarat ministrul Apararii, Gabriel Les, pentru MEDIAFAX, citat de Stiripesurse.ro.