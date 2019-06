Barbatul care in urma cu o saptamana a ucis un politist in Recas (jud. Timis), s-a sinucis luni dimineata in penitenciar.



Manevrele de resuscitare ale echipajului medical sosit la fata locului nu l-au putut salva, scrie Agerpres. Lepa a ajuns in penitenciar saptamana trecuta, dupa ce a fost prins de politisti, el avand de ispasit o condamnare pentru tentativa la talharie. Intre timp, i s-a mai deschis un dosar penal pentru omor calificat asupra politistului pe care l-a impuscat, in timp ce Cristian Amariei il urmarea. Lepa urma sa fie prezentat Curtii de Apel Timisoara, unde magistratii aveau de judecat contestatia depusa la decizia Tribunalului Timis de arestare preventiva pentru 30 de zile. La penitenciar s-a deschis o ancheta pentru a stabili imprejurarile in care s-a produs evenimentul. Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

