Consilierul economic al premierului Viorica Dancila, Remus Borza, a sustinut ca Romania se comporta ca o tara bananiera in domeniul exporturilor.



"Avem un comportament comercial de tara bananiera. Exportam cherestea, in loc sa exportam mobila, exportam mineuri de cupru si fier, in loc sa exportam echipamente si utilaje. In locul marile combinate unde intrau opt milioane de muncitori azi vedem malluri sau maracini.

Trebuie sa schimbam sau sa prioritizam resursa financiara pe zona asta. Crestere preponderent pe productie si pe spor si nu pe consum si importuri", a spus el la Antena 3, citat de stiripesurse.ro.