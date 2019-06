Un roman de etnie maghiara, originar din Deva, ii transmite un mesaj presedintelui UDMR, Kelemen Hunor, in urma incidentelor petrecute la Valea Uzului.



"Catre Domnul Kelemen Hunor.

Va rog respectuos sa renuntati sa mai fiti atat de arogant cu populatia majoritar Romaneasca. Eu inteleg ca doriti tot mai multe drepturi pentru Etnicii Maghiari din Romania dar aveti grija... la un moment dat aceste drepturi sa nu se transforme in privilegii. Privilegiile excesive pentru unii nu fac decat sa ii enerveze pe altii. Vedeti ca nu toti Maghiarii sunt membrii UDMR si nu toti tanjesc dupa acea idee aberanta de autonomie. Eu sunt unul din acei Etnici Maghiari care isi cunoaste drepturile si crede ca sunt mai mult suficiente. Poate mult prea multe dupa parerea mea. Nu am nevoie de autonomie.

Nu am nevoie sa fac scoala exclusiv in Limba Maghiara care de fapt nu ma ajuta cu nimic in Romania. Sau pregatiti zona pentru Ungaria Mare? Opriti arborarea ilegala si excesiva a steagurilor Unguresti si asa zise Secuiesti din Harghia si Covasna in detrimentul Drapelului National Romanesc si oprimarea populatiei Romanesti de catre autoritatile Maghiare din zona. Am fost in Harghita si Covasna si cunosc situatia. Nu vorbesc in necunostinta de cauza. Nu uitati ca Harghita si Covasna sunt judete pe pamant Romanesc si nu o colonie subordonata Budapestei sau extremistului din fruntea Guvernului Ungar. Intotdeauna exista o linie rosie care nu poate fi depasita. Nu uitati ca suntem minoritari si nu suntem buricul pamantului. Nu ii enervati peste masura pe Romanii majoritari deoarece stiti bine ca nu veti putea face fata furiei lor care odata declansata nu mai poate fi oprita sau va fi oprita foarte greu.

Vedeti Valea Uzului ce clar se afla pe pamant Romanesc unde poarta cimitirului a fost legata cu lanturi ca sa nu intre Romanii. Va dati seama ce prostie s-a comis de catre autoritatile de acolo ? Ei toate astea au o limita. Nu mai dati apa la moara nici extremistilor Romani care abia asteapta sa faceti un pas gresit. Aratati ca sunteti o persoana educata si cerebrala si fiti in primul rand Cetatean Roman chiar daca sunteti Etnic Maghiar dar, cu buletin Romanesc si membru in parlamentul Romaniei de unde va luati salariul pe care vi-l platesc si Romanii pe care dumneavoastra ii acuzati ca nu va respecta. Da. Asa este. Nu va respecta pentru nici dv nu ii respectati. Lasati-ma sa ma plimb linistit pe strada fara sa strige lumea dupa mine 'Bozgor Imputit' sau mai stiu eu ce epitete care zic eu ca nu ma caracterizeaza dar care sunt rezultatul politicilor abuzive si excesive ale UDMR.

Va multumesc frumos si contez pe a dumneavoastra intelegere si buna credinta Domnule Kelemen Hunor.

Putem trai in pace aici cu totii intre Granitele Romaniei Mari, dar trebuie sa va doriti si dv asta", a scris Valeriu Victor Szilvassy pe Facebook.