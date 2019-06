Fostul edil al Constantei, Radu Mazare, este de parare ca a fost rapit si sechestrat de autoritati pentru a fi adus inapoi in din Madagascar in tara, avand in vedere ca nu a resit sa vada pana acum documentele necesare procesului de extradare, a declarat fratele lui Radu Mazare, care a mai spus ca vor fi depuse plangeri in acest sens.



"S-a terminat si cu extradarea lui, el a fost adus aici si statul roman si-a vazut sacii in caruta, Mazare e in puscarie, urmeaza sa-si ispaseasca pedeapsa si putem sa ne uitam in urma si sa vedem cum s-a realizat procesul de extradare. In opinia lui, a fost sechestrat si rapit, pur si simplu de acolo. (...) Dosarul el nu l-a vazut, nu a vazut niciun mandat si niciun act prin care s-a dispus aducerea lui un act care sa reprezinte un act cu valoare internationala. Escorta nu i-a prezentat decat un fax cu decizia Curtii de Apel privind condamnarea lui, dar pana la acest moment, nu a vazut niciun alt act care sa reprezinte actul de mandat prin care escorta si statul roman l-au adus in Romania. Ministrul Justitiei din Madagascar spune ca el a indeplinit o procedura administrativa care, de fapt, nu tine loc unei decizii a instantei asa cum prevede si legislatia din Madagascar. Dar pe ministrul Justitiei din Madagascar nu stiu ce anume l-a determinat sa incalce legea. Uite ca lucrurile nu au stat asa si s-a descoperit acum. O sa facem niste demersuri in Romania si la instantele internationale nu pot sa le precizez acum", a spus Mihai Mazare, citat de ziare.com.

