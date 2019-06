"Stimati profesori si parinti, dragi colegi,

Am pregatit un discurs in calitate de sefa a promotiei 2015 – 2019. Un discurs atipic, un discurs mesaj, nu de complezenta.

Sunt lucruri bune in acest liceu, insa nu pe acelea doresc sa le evidentiez deoarece sunt sigura ca ceilalti colegi vor vorbi despre ele si nu are rost sa ne repetam.

Acest discurs reprezinta… o strigare indurerata, o strigare menita sa ridice un semnal de alarma, o strigare care sa ne trezeasca din indiferenta in care suntem. Acestui discurs i-am atribuit si un titlu… 'Mai e mult pana departe'.

Pana cand profesorii nu vin la scoala pentru copii, pana cand profesorii nu vor constientiza care este menirea lor cu adevarat, pana cand acestia nu-si vor preda materia astfel incat elevul sa nu aiba nevoie de meditatii…. mai e mult pana departe.

Pana cand elevii, la randul lor, nu-si vor da interesul, nu vor mai fi indiferenti la nereguli, spunandu-si ca nu are rost ca tot nimic nu se rezolva… mai e mult pana departe.

Pana cand parintii nu se vor implica cu adevarat si nu va fi o stransa legatura intre parinti-elevi-profesori, o legatura care sa duca la o preocupare pentru imbunatatirea sistemului… mai e mult pana departe.

Putem observa un cerc vicios, o indiferenta, si pana cand nu rupem cercul… mai e mult pana departe.

Pana cand orele de curs nu se vor mai desfasura intr-o nesfarsita monotonie, in care profesorul alege, si aici vreau sa atrag atentia ca el alege sa dicteze in defavoarea stimularii gandirii si a creativitatii… mai e mult pana departe.

Atat timp cat la nivel general exista o reticenta la orice, reticenta din partea conducerii scolii, reticenta din partea profesorilor, din partea elevilor si a parintilor… ma intreb, eu cu mintea mea, ce schimbare asteptati? Mai bine spus, chiar va doriti una?

Ce insemna ca un liceu sa aiba prestigiu? In niciun caz nu vine din purtatul uniformei, ci tot dintr-un purtat, dar de grija … pentru elevii sai. Un purtat de grija in mod real, pe care elevii sa-l simta, sa-l traiasca pe pielea lor, sa-l cunoasca … asa in mod real, nu din slogane care folosesc cuvinte frumoase, dar fara substanta, cum e sloganul liceului: 'O scoala prietenoasa deschisa tuturor'.

Pana cand preocuparea pentru elevi nu va fi, cu adevarat, reala si serioasa… mai e mult pana departe. Pentru ca eu am simtit ca nu exista o astfel de preocupare… si e trist.

Si tot trist e cand nu ni se acorda incredere… Atata timp cat se trateaza cu superficialitate problemele ridicate de elevi… mai avem mult pana departe.

Cand profesorii isi uita menirea… mai avem, nu mult … ci foarte mult pana departe. A fi profesor nu este o meserie, ci mult mai mult. Este o vocatie.

Angajarea/responsabilitatea profesorilor… ii va angaja/responsabiliza si pe elevi si pe parinti. Lectia aceasta a responsabilizarii, a luarii lucrurilor in serios, trebuie sa o dea profesorii. Pana nu o dau… ne putem preface… in continuare… ca totul este in regula.

Imi spunea odata un professor, si mi-a placut, un citat din Marin Voiculescu: “In educatie, educatorul sa inceapa cu el. Nu inveti pe altii ceea ce vrei, nu-i inveti ceea ce stii, ii inveti ceea ce esti… Educatia e floarea culturii trecuta prin SUFLET.” Eu,… foarte putin suflet am vazut.

De zeci de ani se asteapta noua reforma a invatamantului, dar pana cand nu vom intelege ca schimbarea incepe cu fiecare dintre noi (elev-parinte-profesor), pana cand nu constientizam ca innoirea incepe din interior… mai e mult pana departe.

OMUL SFINTESTE LOCUL!".