Un tren de persoane, in care se aflau circa 60 de calatori, a deraiat sambata dupa ce a lovit bena unui camion ramas pe sine, a anuntat purtatorul de cuvant al ISU Bacau, capitanul Andrei Grecu.





In urma impactului, mecanicul locomotivei a suferit escoriatii minore, insa nimeni altcineva nu a fost ranit.

''In aceasta dimineata, in jurul orei 8,00, in comuna Caiuti, sat Caiuti, s-a produs un accident feroviar dupa ce trenul personal 5202 Ciceu - Focsani a lovit bena unui camion. In urma accidentului, locomotiva si unul dintre cele doua vagoane au deraiat'', a precizat capitanul Andrei Grecu.

La fata locului s-au deplasat doua autospeciale de interventie cu apa si spuma, o ambulanta SMURD si grupa operativa a ISU Bacau.

Traficul feroviar se desfasoara pe un sens cu restrictie de viteza de 30 de kilometri pe ora, scrie Agerpres.