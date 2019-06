Fiind un antreprenor la inceput de drum, sunt o multime de lucruri pe care trebuie sa le inveti rapid, iar printre primele este faptul ca antreprenorul este omul de afaceri bun la toate, macar putin. Asa ca astazi iti recomanda cateva carti care te invata cum sa fii mai bun in afaceri.



Chiar daca spuneam mai sus ca antreprenorul trebuie sa stie de toate cate putin, partea buna este ca nu e nevoit sa invete aceste lucruri din greseli si experimentand singur. Cel putin nu in totalitate. Sunt specialisti in diverse domenii care au scris carti pentru antreprenori, ca sa te ajute sa descurci mai usor itele antreprenoriatului.

Carti pentru antreprenori - cum sa pornesti o afaceri cu 100 de dolari

Startup de 100$, Chris Guillebeanu

Chiar daca pare greu de crezut, este posibil sa pornesti afaceri cu doar 100 de dolari. De-a lungul calatoriilor si cercetarilor sale, Chris Guillebeanu a descoperit 1.500 de indivizi asemenea lui care si-au construit afaceri cu venituri de peste 50.000 de dolari anual pornind de la o investitie modesta - in multe cazuri, 100 de de dolari sau mai putin. Din acest grup, a ales sa se concentreze asupra celor mai surprinzatoare 50 de studii de caz. In aproape toate aceste exemple, oameni fara abilitati speciale au descoperit ca puteau valorifica anumite aspecte ale pasiunilor lor si au reusit sa-si organizeze vietile astfel incat sa se bucure de mai multa libertate si implinire personala. Cumpara cartea de aici.

Carti de antreprenoriat - negociere in afaceri

Arta negocierii. Tehnicile negociatorului sef FBI. Invata de la cel mai bun cum sa iesi invingator din orice negociere, de Chris Voss si Tahl Raz

Competentele de negociere sunt extrem de importante in antreprenoriat, mai ales atunci cand esti la inceput de drum si ai nevoie sa primesti cele mai bun oferte posibile pentru tine. Cartea prezinta detaliat strategiile de negociere care l-au ajutat pe Chris Voss, negociatorul sef FBI, sa salveze vieti in situatii extreme. De la confruntari intre cele mai temute clanuri din Haiti, pana la jafuri armate petrecute in inima NY, toate incheiate cu succes datorita tehnicilor aplicate de acesta. Negociatorul de talie mondiala Voss iti arata cum sa aplici aceste metode in viata de zi cu zi, atat in domeniul afacerilor, cat si in viata personala. Poti comanda cartea de aici.

Carti pentru antreprenori - cum sa vinzi mai bine

Tehnici de a vinde, de Dale Carnegie, J. Oliver Crom si Michael Crom

Antreprenorul este un fel de one-man show, care stie sa faca de toate, inclusiv sa vanda - imaginea companiei si produsele. Cartea de fata este primul curs al Dale Carnegie & Associates, una dintre cele mai importante firme de training din intreaga lume, fiind un indrumar eficient, structurat logic, ce se dovedeste benefic atat pentru cei care vand, cat si pentru cei care cumpara. Cuprinde rezultatele unor ani intregi de cercetari si experienta ai unora dintre cei mai mari specialisti americani in vanzari. Tehnicile si recomandarile din aceasta carte vizeaza fiecare etapa a procesului de vanzare in parte, de la identificarea clientilor potentiali pana la livrarea produsului. Aplicarea lor va poate aduce avantaje serioase in fata competitorilor. Poate fi achitizionata de aici.

Carti de business - invata sa fii antreprenor

Antreprenoriat, de Marius Ghenea

Marius Ghenea este un antreprenor roman si Investment Director la 3TS Capital Partners (Austria). Despre informatiile din aceasta carte, Ghenea spune ca le considera utile pentru orice antreprenor, dar si pentru cei care se gandesc sa urmeze in viitor aceasta cale sau chiar pentru cei care nu sunt antreprenori, dar sunt implicati in orice alt mod in activitatile antreprenoriale din Romania. Documentarea pentru carte a implicat atat cursurile de antreprenoriat predate la scoli de business executive MBA, cat si experienta acumulata din ultimii aproape 20 ani de activitate antreprenoriala personala. Cartea despre antreprenoriat poate fi gasita aici.

Carti de antreprenoriat - pregateste-te de pitching

TED Talks. Ghidul oficial TED pentru vorbit in public, de Chris Anderson

Abilitatile de vorbit in public sunt esentiale pentru un antreprenor nu doar pentru a putea convinge potentialii parteneri de business si clienti, dar si pentru a convinge investitorii sa-l finanteze. Capacitatea de a tine un discurs cursiv si bine construit este necesara mai ales in cadrul competitiile de pitching pentru startup-uri, iar aceasta cartea poate veni in ajutor in acest sens. Gandit cum trebuie, un discurs poate fi mult mai puternic decat orice document scris. Cartea TED TALKS iti dezvaluie care sunt instrumentele care pot face mai puternic orice vorbitor. Anderson explica modul in care trebuie sa-ti construiesti continutul discursului si vorbeste despre cum sa obtii cel mai bun efect pe scena. Cartea poate fi cumparata de aici.