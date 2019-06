Compania Nationala de Cai Ferate 'CFR' anunta lansarea licitatiilor in vederea elaborarii studiilor de fezabilitate pentru modernizarea a 24 statii de cale ferata, un proiect in valoare de 9,71 milioane de lei, fara TVA.



Potrivit unui comunicat de presa a operatorului feroviar national, transmis vineri AGERPRES, modernizarea celor 24 de statii face parte dintr-un proiect mai amplu ce include un numar de 47 de statii de cale ferata, inclus in Programul Operational Infrastructura Mare (POIM).

Sucursalele Regionale de Cai Ferate Cluj, Craiova, Constanta si Galati au lansat procedurile de licitatie pentru elaborarea studiilor de fezabilitate pentru urmatoarele 24 statii de cale ferata: Satu Mare, Baia Mare, Jibou, Dej Calatori, Beclean pe Somes, Valea lui Mihai, Carei, Salonta, Targu Jiu, Alexandria, Caracal, Filiasi, Rosiori Nord, Piatra Olt, Mangalia, Neptun (Hc), Costinesti Tabara, Ciulnita, Ramnicu Sarat, Adjud, Comanesti, Faurei, Tecuci si Marasesti.

Obiectivele prevazute in elaborarea studiilor de fezabilitate au drept scop asigurarea unor servicii de calitate intr-un spatiu modern, adaptat cerintelor pietei si nevoilor calatorilor, cu accent deosebit pe: modernizarea si repararea cladirilor de calatori, inclusiv facilitati pentru persoanele cu mobilitate redusa; inaltarea peroanelor in conformitate cu standardele europene, modernizarea copertinelor, a liniilor din statii, pasajelor, pasarelelor si asigurarea accesului la peroanele intermediare; asigurarea sistemelor de ventilatie si incalzire, montarea de panouri fonoabsorbante modernizarea echipamentelor de telecomunicatii si de informare a publicului calator; inlocuirea instalatiilor electrice, sanitare si termice si refacerea sistemului de drenaj; asigurarea elementelor de siguranta in statii, prin construirea unor rampe speciale pentru accesul persoanelor cu dizabilitati, balustrare, garduri de siguranta intre liniile din statii etc.

Conform sursei citate, valoarea costurilor estimate pentru elaborarea studiilor de fezabilitate aferente celor 24 statii CF este de 9.711.250 lei (fara TVA), iar sursa de finantare este inclusa in bugetul CFR SA, la capitolul fonduri externe nerambursabile.

Compania mentioneaza ca anunturile de participare la licitatiile deschise organizate de Sucursalele Regionale CF Cluj, Craiova, Constanta si Galati sunt disponibile in Sistemul informatic colaborativ pentru mediu performant de desfasurare al achizitiilor publice (SICAP).