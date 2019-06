Stim deja ca paza buna trece primejdia rea, asa ca astazi venim cu niste recomandari pentru camere de supraveghere, ca sa aveti casa in siguranta cand mergeti in vacanta.







Atunci cand mergeti in vacanta, ar trebui sa va relaxati si sa uitati de grijile de acasa, inclusiv problema legata de siguranta casei. Asa ca astazi avem cateva recomandari pentru camere de supraveghere, ca sa ai casa in siguranta cand mergi in vacanta, dar si un bonus, ca sa pacaliti „curiosii”.

Camere de supraveghere

Aceasta camera de Sricam are conectare prin telefon sau PC. Cu cele 10 leduri infrarosu, camera poate vedea foarte bine pe intuneric. Rotirea se face in mod automat. Asigura imagini clare in rezolutie, avand o camera de 1 MP. Dispune de senzor de miscare. De asemenea, puteti mari imaginea de pana la 4 ori, pentru nu a pierde niciun detaliu. Cu ajutorul aplicatiei puteti vorbi cu cei pe care ii urmariti si puteti asculta sunetul din incapere. In plus, puteti seta camera sa detecteze obiectele aflate in miscare si sa declanseze alarma. O puteti cumpara de aici, cu o reducere de 66%.

Kit-ul de supraveghere Hikvision este compus din 4 camere de exterior, cu accesorii incluse. Prin intermediul unei conexiuni HDMI, semnalul video este transmis in format digital pentru o imagine cat mai clara si poate fi conectat un ecran sau televizor HD. Cu ajutorul functiei 2-Way Audio, o persoana poate comunica cu o alta ce se afla in campul de vizualizare a camerei de supraveghere, fie direct prin intermediul DVR-ului fie prin intermediul aplicatiei mobile. Kit-ul de supraveghere poate fi gasit aici.

Mini camera de supraveghere

Camera de supraveghere Tabco este dotata cu functia Night Vision. Are un spate magentic, cu suport 3M pentru atasare. Aplicatia pentru camera de supraveghere este gratuita, disponibila in GooglePlay si AppStore. Are senzor miscare incorporat, care permite transmiterea de alerte in aplicatie. Dispune de un slot pentru card MicroSD si suporta pana la 128GB. Se poate inregistra sau face print screen in aplicatie, cu salvare in memoria telefonului, capteaza si sunet prin microfonul ambiental incorporat. De asemenea, camera poate fi controlata de catre utilizatori multipli. Se conecteaza si configureaza in aplicatie prin Wi-Fi. Mini camera de supraveghere poate fi comandata de aici.

Camera de supraveghere de exterior

Senzorul camerei de exterior Hikvision este Full HD. Calitatea imaginii este foarte buna, atat pe timp de noapte, cat si pe timp de zi. Lumina de la cele 4 leduri IR este suficient de puternica pentru exterior, se vede clar pana pe la 80 de metri noaptea. In plus, camera de supraveghere are un buton prin care se schimba tipul semnalului transmis catre DVR, de la analogic la digital. Camera are o rezolutie de 2MP. Poate fi cumparata de aici, unde o gasiti acum la reducere, cu 44%.

Becuri smart

O solutie inteligenta pentru a pacali potentialii raufacatori este instalarea unor becuri smart, pe care sa le aprindeti de la distanta si sa creati impresia ca sunteti acasa.

Acest bec inteligent de la Tellur poate fi controlate in totalitate de oriunde si oricand, prin intermediul internetului. Becul smart este compatibil cu toate dispozitivele Android 4.1 sau versiuni mai noi, cele iOS 8 sau versiuni mai noi, precum si cu aplicatiile TELLUR SMART si TUYA. Becul inteligent are o durata de viata de pana la 25.000 de ore. Poate fi cumparat de aici.

O alta optiune este acest bec inteligent TP-Link. Conectati becul la reteaua Wi-Fi de acasa ti il puteti controla direct, de oriunde, folosind aplicatia Kasa, care va permite sa gestionati luminile de pe smartphone sau tableta. Puteti programa becurile inteligente din casa voastra sa se aprinda si sa se stinga la momente diferite. Becul smart are o reducere de 43% si poate fi achizitionat de aici.