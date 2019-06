Modelul ortodox de relatie biserica - stat include atat autonomia bisericii fata de stat, cat si o cooperare distincta si limitata a acestora in spirit de respect reciproc, a afirmat vineri patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Daniel, in cuvantul rostit la deschiderea conferintei internationale privind relatiile dintre stat si denominatiunile religioase in Uniunea Europeana, desfasurata Palatul Patriarhiei.



"In statele majoritar ortodoxe, relatia stat - biserica a urmat initial principiul bizantin al simfoniei, adica al armoniei, al intelegerii si cooperarii dintre doua institutii distincte, care sunt unite de viata sociala comuna a oamenilor in dubla lor calitate de cetateni ai statului si de credinciosi ai bisericii. In conceptia bizantina despre societate existau doua sisteme ierarhice, cel al bisericii si cel al imperiului, care coexistau in acelasi spatiu, marturiseau o singura credinta in Domnul Iisus Hristos, Mantuitorul lumii, si urmareau acelasi final: unirea lumii vazute cu Dumnezeu cel nevazut", a spus patriarhul, potrivit Agerpres.

"Asadar, in Imperiul bizantin, biserica, desi a cooperat strans cu autoritatea imperiala, si-a pastrat totusi autonomia sa in raport cu aceasta in ceea ce priveste activitatile ecleziastice. Totusi, simfonia biserica - stat n-a fost niciodata simetrica, in sensul de egalitate intre cele doua institutii, ci aproape mereu asimetrica, deoarece biserica s-a organizat si functionat intotdeauna in stat si se ruga permanent pentru autoritatile statului", a explicat inaltul ierarh ortodox.

Potrivit patriarhului Daniel, "acest fapt istoric ilustreaza invatatura ortodoxa potrivit careia biserica se manifesta in cadrul societatii umane, care este organizata intr-o comunitate politica, adica locul bisericii este intotdeauna in interiorul statului".

"Acest mod de relationare intre biserica si stat este fundamentat pe invatatura ortodoxa potrivit careia biserica este atat o realitate duhovniceasca, sacramentala sau mistica, cat si o realitate institutionala, sociala, iar omul - ca subiect al istoriei - apartine atat Imparatiei Cerurilor, cat si imparatiei Cezarului (cf. Matei 22, 21). Din punct de vedere practic, acest mod de relationare se desfasoara intre anumite limite si se fundamenteaza pe baza unor conditii invocate reciproc. Asadar, modelul ortodox de relatie biserica - stat include atat autonomia bisericii fata de stat, cat si o cooperare distincta si limitata a acestora in spirit de respect reciproc", a spus PF Daniel.

Patriarhul BOR a reamintit faptul ca "Romania, cu o populatie de peste 16.307.000 de credinciosi ortodocsi, este cea mai mare tara cu populatie majoritar ortodoxa membra a Uniunii Europene", precizand ca Legea nr. 489/2006 "garanteaza autonomia cultelor recunoscute in raport cu statul si reglementeaza modul de cooperare distincta dintre stat si cultele recunoscute, precum si sprijinirea acestora de catre stat".

"Noua lege indica si cele 18 culte recunoscute in Romania, carora le ofera statutul de persoane juridice de utilitate publica si le recunoaste rolul lor spiritual, educational, social-caritabil, cultural, in viata societatii, precum si statutul lor de "factori ai pacii sociale" in parteneriat cu statul. Legislatia romaneasca actuala privitoare la relatia stat - biserica reflecta, asadar, intr-o oarecare masura, faptul ca Romania este unica tara cu populatie majoritar neolatina, dar de traditie ortodoxa, apartinand Orientului crestin, prin viata sa ecleziala, dar si Occidentului, prin latinitatea sa lingvistica. Aceasta unica specificitate constituie o responsabilitate proprie Romaniei de a contribui si din punct de vedere spiritual si cultural la promovarea cooperarii in Uniunea Europeana, in special in ceea ce priveste buna cooperare dintre stat si denominatiunile religioase", a mai spus patriarhul Daniel.