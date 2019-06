Conform statisticilor, 50 la suta dintre oameni sunt mai mult sau mai putin afectati de probleme ale circulatiei venoase periferice. In timp, circulatia deficitara se poate transforma in insuficienta venoasa cronica, ceea ce inseamna ca sangele care circula prin vene stagneaza la nivelul extremitatilor. Problema afecteaza intr-o proportie mai mare femeile decat barbatii: se estimeaza ca pana la 25 la suta dintre femeile cu probleme circulatorii periferice si pana la 15 la suta dintre barbati ajung sa se confrunte cu prezenta venelor varicoase vizibile.



“Varicele sunt mai frecvente la femei si sunt influentate de sarcina, pentru ca fatul exercita o compresiune pe vena cava inferioara in care se varsa in venele femurale, iar in venele femurale se varsa venele safene, responsabile de aparitia varicelor. Deci e mai frecventa la femei. E legata si de predispozitia genetica. In general mamele transmit riscul de a face varice, mai ales catre fiice”, afirma medicul primar chirurg Stefan Tuca.

In mod normal, circulatia sanatoasa a sangelui presupune pomparea acestuia de catre inima, prin artere, spre tesuturile periferice, si intoarcerea sangelui inapoi, prin vene. Circulatia venoasa este ascendenta si este controlata si de catre valvele de pe parcursul venelor. Daca acestea nu mai functioneaza corect, sangele stagneaza la nivel periferic si astfel, in timp, apar varicele.

“La persoanele cu varice, in cordoanele varicoase, care sunt mai intortocheate, sangele circula mai lent decat in venele normale si are tendinta sa se coaguleze. Daca se coaguleaza, in cordonul varicos respectiv, apare un cheag, iar complicatia se cheama tromboflebita. Cheagul acesta, din pacate, nu ramane cantonat si realizeaza o inflamatie locala si un blocaj al venei varicoase. El se poate fragmenta, poate fi tras inapoi in circulatia mare catre cord si cordul il poate impinge catre plamani, catre creier, catre membre si se poate muri, pacientul poate face accident vascular cerebral, infarct miocardic, tromboembolism pulmonar”, descrie medicul Stefan Tuca riscul pe termen lung al insuficientei venoase cronice.

La ora aceasta, riscul de varice este mare si din cauza sedentarismului, a obezitatii, dar si a meseriilor care presupun stat in picioare. De asemenea, sportul intens, baile fierbinti, epilarea cu ceara fierbinte, fumatul, excesul de alcool si anticonceptionalele cresc riscul de a face varice. Dilatarea venelor aduce cu sine neplaceri precum senzatia de picior greu, durerile, furnicaturile si chiar sangerarile. De aceea, se impune vizita la medic pentru ca, la ora actuala, exista mai multe solutii, unele minim invazive pentru tratarea varicelor.

“Ca proceduri minim invazive, eu fac ablatie cu radiofrecventa, laser endovenos care are aceleasi principii ca si ablatia cu radiofrecventa si cam cu aceleasi rezultate, doar ca temperatura eliberata de fibra e ceva mai mare la laserul endovenos. Si mai fac laser transdermal pentru spider si telangiectazii. Ablatia cu radiofrecventa si laserul endovenos se fac sub ghidaj ecografic. Aceste proceduri sigileaza toata vena safena de sus pana jos si intrerup comunicarea intre aceasta si sistemul venos profund prin niste alte vene care se cheama comunicante. Practic, se rescrie arhitectura venoasa local”, descrie medicul chirurg cateva dintre optiunile terapeutice pentru varice.

Potrivit unui comunicat remis 9am, inainte de a aplica procedurile, pacientii cu varice sunt evaluati de catre medic si trebuie sa faca o ecografie de tip Doppler pentru a evalua stadiul insuficientei venoase. In functie de gravitatea situatiei, se decide cea mai buna optiune terapeutica. In cazul interventiilor mai complicate, cu risc de sangerare, pacientii sunt monitorizati 24 de ore inainte de a pleca acasa. Specialistul mai spune ca in fazele mai avasate, cand s-a instalat deja ulcerul varicos, acesta se trateaza inainte de se face interventia chirurgicala. Ideal ar fi ca aceste probleme sa se rezolve cat mai rapid pentru ca amanarea interventiilor nu duce decat la agravarea situatiei. Dupa interventie, medicii au cateva recomandari speciale pentru pacienti.

“Purtarea ciorapilor este utila, dar trebuie purtati ciorapi care au un anumit grad de compresie (3 le dau eu pacientilor mei), care se poarta 2-3 luni post operator. Dupa procedeele acestea mai noi pe care le-am enumerat, riscul de recidiva e de 4% in 5 ani”, spune medicul primar chirurg Stefan Tuca.

In plus, un regim de viata sanatos care presupune dieta bogata in legume si fructe, miscare si hidratare corespunzatoare poate fi de mare folos in a evita agravarea varicelor. La fel de utile sunt evitarea hainelor stramte, a dusurilor fierbinti si purtarii tocurilor timp indelungat.