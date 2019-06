"Consiliul National al Audiovizualului (CNA) a decis, in sedinta de joi, in unanimitate, sa acorde o licenta audiovizuala televiziunii cu profil generalist Smart TV/ Smart TV HD Bucuresti, care ii are ca initiatori pe Adrian Sarbu si Marius Tuca.

O noua televiziune cu profil generalist, Smart TV, va fi lansata; CNA i-a acordat licenta.

«Initiativa porneste de la o constatare comuna: publicul urban, cu anumita suficienta materiala si cu o educatie superioara, la fel ca si cei care aspira la acest statut, se regaseste din ce in ce mai putin in fata ecranelor tv. El este prezent, in schimb, in fata ecranelor smart, telefon, tableta, etc.

Smart TV va fi un cana de jurnalism si cultura urbana», a declarat Adrian Sarbu.

Canalul urmeaza sa fie lansat in ultimul trimestru al lui 2019

«Produsul nostru este social-television, cana tv si comunitate sociala, consumat pe toate device-urile, dar in primul rand un canal clasic de televiziune, transmis pe cablu», a mai spus Adrian Sarbu.

«Romania sufera la capitolul jurnalism independent, adevarat si Smart Tv isi propune sa readuca ideea de jurnalism veritabil. Cred ca acestea lipsesc pe piata tv si rar am vazut reporteri in adevaratul sens profesional al cuvantului. Ne propunem ca programele sa aiba independenta subiectiva a realizatorilor si producatorilor», a declarat Marius Tuca.

Smart TV se doreste sa fie furnizor de continut care ofera publicului o experienta completa: acesta se uita la TV, urmareste productia in Video On Demand, citeste site-ul siisi face cu mouse-ul propria grila de produse jurnalistice marca Smart.

CNA a analizat, joi, o solicitare a societatii S.C. Smart TV Management SRL Bucuresti de acordare a unor licente audiovizuale prin satelit si retele de comunicatii electronice pentru Smart TV/ Smart TV HD Bucuresti. Decizia din CNA a fost luata in unanimitate de cei opt membri prezenti la sedinta.

Asociatii societatii S.C. Smart TV Management SRL Bucuresti sunt Aleph Media (50%) si Marius Tuca (50%), iar administratori sunt Adrian Sarbu si Marius Tuca.

Aceasta televiziune va avea un profil generalist, cu 56% productie proprie si 44% productie straina. Programele vor fi de informare (23%), educative (2,7%), culturale (8,7%). Investitia in programe va fi de 2 milioane de euro.

Televiziunea va oferi programe jurnalistice si culturale, care sunt produse si percepute ca formate de educatie si infotainment, potrivit dosarului depus la CNA. Categoriile de programe difuzate vor fi informative, culturale, emisiuni de divertisment, magazine, filme, seriale, documentare", se arata pe pagina de Facebook a jurnalistului Marius Tuca.