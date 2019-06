Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat ca incidentele de la cimitirul din Valea Uzului au reprezentat un act de vandalism si de barbarie.



"Sa intri in cimitir, sa-i ataci pe cei care se roaga acolo, sa rupi gardul, sa rupi poarta, sa rupi crucile din pamant, sa arunci cu piatra, spunand ca tu vii sa comemorezi eroi, care la 10-12 kilometri, intr-un alt cimitir in Poiana Uzului sunt intr-adevar ingropati, un cimitir uitat. A fost o provocare pusa la cale de cateva organizatii nonguvernamentale, plus cativa preoti, plus fosti militari in rezerva, inclusiv generalul Chelaru, fosti europarlamentari, care au fost acolo, s-a vazut ca era o coordonare foarte-foarte precisa de a ataca oamenii care au format un lant. E inacceptabil ceea ce s-a intamplat. Romania ieri a aratat fata adevarata, modelul european de protectie a minoritatilor, asta este fata adevarata a Romaniei in 2019", a declarat Kelemen Hunor, la RFI, citat de News.ro.

Liderul UDMR precizeaza ca se va adresa institutiilor internationale

"Nu ne vom opri aici, nu se poate sa ramana aceasta pata pe obrazul societatii. Vom face toate demersurile politice legale in justitie, la forurile internationale, vom arata toate pozele, toate inregistrarile, exact cum s-a intamplat, ca sa vada lumea cum se comporta o majoritate intr-un moment extrem de delicat cu o minoritate. De la Uniunea Europeana, pana la toti partenerii Romaniei", a mai spus Hunor.