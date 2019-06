Ministerul Afacerilor Externe (MAE) precizeaza ca, la alegerile de pe 26 mai, la sectiile din diaspora "au existat actiuni coordonate de aducere la vot a unui numar mare de cetateni".



"Au existat actiuni coordonate de aducere la vot a unui numar mare de cetateni cu 5 - 6 autocare sau masini (turism electoral), ceea ce ducea in mod automat la o presiune majora asupra sectiilor de votare sau influentau deciziile alegatorilor. In mare parte, aceste grupuri au ramas in zona sectiilor de votare si dupa ce au votat si au creat incidente, pana la venirea fortelor de ordine, care au asigurat inchiderea sectiei de votare", se arata intr-un extras din raportul MAE obtinut la solicitarea Agerpres.

In acest context, precizeaza ministerul, au fost chemati la consultari ambasadorii din tarile unde s-au inregistrat dificultati in cadrul celor doua procese electorale simultane din 26 mai, pentru a fi identificate cauzele si responsabilitatile fiecaruia, precum si propunerile de modificare a sistemului de votare in sectiile din afara tarii.

In cadrul legislatiei actuale, apreciaza MAE, "chiar cu marirea semnificativa a sectiilor de votare, s-a dovedit ca Ministerul Afacerilor Externe si-a epuizat resursele pentru asigurarea logisticii alegerilor din strainatate - locatii, resurse umane si resurse financiare".

"In aceste conditii, avem in vedere propuneri pentru schimbarea legilor electorale care se refera la votul din strainatate. Este vorba de o propunere de vot anticipat prelungit (timp de 7 zile inainte de inchiderea procesului electoral). Aceasta ar elimina orice forma de birocratizare care ar putea sa ingreuneze procesul de votare in strainatate. Alte modalitati, cum ar fi votul electronic sau prin corespondenta, pot crea si alte probleme intrucat este nevoie de inscrierea prealabila a fiecarui cetatean (cu indicarea adresei de domiciliu/resedinta) pentru a-si putea exercita dreptul de vot", se precizeaza in documentul ministerului.

MAE apreciaza ca "si-a indeplinit toate obligatiile legale care decurg din prevederile legislative in contextul acestor scrutine, pentru organizarea si desfasurarea sectiilor de votare din strainatate".

Ministerul arata ca a trimis, in paralel, "o noua circulara tuturor ambasadelor, atragand atentia ca este necesar sa se faca un efort deosebit pentru o activitate cat mai eficienta si a solicitat sefilor misiunilor diplomatice si consulare mobilizarea tuturor resurselor pentru desfasurare in cele mai bune conditii a procesului de vot din 26 mai".

Totodata, MAE mentioneaza ca, in contextul in care europarlamentarele s-au desfasurat simultan cu referendumul pe Justitie, timpul de votare a crescut la 7 minute.

"Derularea alegerilor pentru Parlamentul European in paralel cu referendumul a facut ca de la 2 minute timpul de vot sa creasca la 7 minute, avand in vedere ca trebuiau completate doua liste (scris de mana), inmanarea a 3 buletine (pentru cei care au votat si la referendum) si depunerea lor in trei urne diferite", explica reprezentantii ministerului.

Organizarea si functionarea comisiilor din sectiile de votare au ingreunat procesul de vot

"Din pacate, cu unele exceptii, partidele politice nu si-au manifestat interesul de a desemna reprezentanti in comisiile sectiilor de votare, renuntand cu 1-2 zile inainte sa participe in comisiile sectiilor de votare", aminteste MAE.

O alta cauza a ingreunarii procesului, precizeaza ministerul, se refera la sistemul STS de monitorizare a prezentei la vot si de prevenire a votului ilegal (dublu).

"Fiecare sectie a fost dotata cu 1-2 tablete (una pentru a fi utilizata in procesul de votare si cealalta de rezerva). Problema nu a constat atat in functionarea sistemului, cat in deficientele antrenate de viteza redusa a Internetului in diferite tari si locatii", afirma MAE, in raport.

Potrivit sursei citate, un alt factor l-a constituit "implicarea unor grupuri de sustinatori ai unor anumite formatiuni politice, desi prevederile legale nu permit activitati electorale in ziua votarii".